Una yarará se le subió a su kayak mientras estaba en el río: “Fue fascinante”

Un raro suceso ocurrió en el río Paraná. Alejandro Ponce De León, un profesor de kayak estaba navegando aguas adentro cuando de repente una serpiente se le subió a la embarcación. Se trató de una yarará de grandes dimensiones-.“No es normal que suceda, estábamos navegando por el río y nos encontramos con una víbora en el agua, me acerque y se subió al kayak y le dije `Quédate quieta que te llevo para la costa´”, dijo entre risas, Ponce De León, aSegún detalló el kayakista, cuando la serpiente subió a la embarcación tuvo un poco de miedo “al escuchar el cascabeleo note que era una yarará, fue una mezcla de temor y fascinación”.“Estuvo un par de minutos arriba del kayak y luego se bajó, decidí sacarle una foto porque si no, no me iban a creer, la víbora media alrededor de un metro”, sostuvo.Ponce De León, es profesor de kayak y contó que es la primera vez que ve algo así en el río, “en Rosario muchos animales no vemos, es algo que vemos muy poco. Notamos que vienen cansados en los camalotes y queremos ayudarlos”.