Apareció Maia: “Está sentadita sonriendo”, confirmó su abuela

Tras varios días de intensa búsqueda, apareció Maia Yael Beloso, la nena de 7 años que había desaparecido el lunes en la zona de Parque Avellaneda. La novedad fue confirmada apor el Ministerio de Seguridad bonaerense. Su captor quedó detenido. Su abuela Élida fue la primera en salir a hablar con los medios: “Yo tenía miedo que me la mataran. Mi hija me dijo: ‘Mamá si le pasá algo, yo me muero”.Cerca de las 9, la abuela de la nena se hizo presente en el corte de la colectora de la autopista Dellepiane, que los vecinos mantienen desde hace tres días, y le dijo a la prensa "ya apareció, está bien, en el hospital, y el hombre ya está detenido"."Está bien, no sé cómo la encontraron, pero ella apareció sonriendo. Vamos a esperarla acá, un millón de gracias a todos", dijo la mujer visiblemente emocionada y ante los gritos y aplausos de vecinos que la rodeaban.Por otra parte, la mujer reflexionó sobre lo sucedido y dijo que Carlos Alberto Sierra (o Carlos Savanz), de 39 años, el hombre que se la llevó en bicicleta, "capaz que la llevó engañada, lo que se es que mi hija no la regaló"."Yo creo que fue un chirlito de Dios para que mi hija se de cuenta y dejé esa porquería (por su adicción a las drogas). Sabés cuantas veces fuimos a buscar ayuda, pero nadie nos ayudó", añadió.Y sobre ese punto, Elida confesó que ayer su hija le dijo "si aparece, voy a dejar la droga" y volvió a pedir que ayuden a su hija para superar los consumos problemáticos."Teníamos miedo de que la mate o la lastime, no encontrarla", afirmó Elida y luego agradeció toda la ayuda y el apoyo que recibió de los vecinos del barrio Cildañez y de los medios e comunicación.Por último, señaló que levantarán el corte en la autopista Dellepiane.La nena, que vivía en situación de calle con su mamá Estela, había sido vista por última vez ese mismo día. De acuerdo con el testimonio de la mujer, se fue con un cartonero que conocían y le había prometido conseguirle a Maia una bicicleta mejor. Pero nunca regresaron y la mujer pidió ayuda, desesperada.Una vez iniciada la investigación, pudo reconstruirse el camino que hizo la nena junto con el secuestrador, Carlos Savanz, al que llamaban “Carlitos”. Las cámaras de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires captaron la imagen de por la calle y luego al ingresar a la estación Liniers del tren Sarmiento. Partieron en una formación a las 10.15 del lunes con dirección al oeste y 14 minutos después otra cámara los grabó cuando descendieron en la estación Castelar, partido de Morón, provincia de Buenos Aires.Desde ese momento, pasaron seis horas hasta que su mamá radicó la denuncia por la desaparición y la policía la empezó a buscar. Luego, la fiscalía en lo Criminal y Correccional 54, a cargo de Laura Belloqui, dio intervención a Búsqueda de Personas y el Gobierno emitió una Alerta Sofía a nivel nacional.