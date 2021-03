Dañaron una escultura emplazada en el Día de la Mujer

El Concejo Deliberante de Crespo aprobó un proyecto que autoriza a los miembros de la “Juventud Crespo Nos Une”, a utilizar un sector del espacio público de la intersección de las avenidas Belgrano y Pesante, para la colocación de una escultura, en alusión al “Día Internacional de la Mujer". Concordante con la conmemoración, en la jornada del 8 de marzo se emplazó la misma.



La edil Flavia Barón, contó al momento de fundamentar el proyecto, que "inicialmente, los jóvenes propusieron los espacios de Av. Belgrano y Av. Pesante ó calle 3 de Febrero, adjuntando fotos de los posibles escenarios. Finalmente se eligió y se creyó propicia la primera opción. La escultura representa una mujer, la cual fue esculpida por miembros de la Juventud Crespo Nos Une, sobre un ladrillo de construcción Retak, en el Taller de Arte Municipal".



"Por razones de tiempo, la inauguración de la escultura se llevó adelante el mismo día 8 de marzo, siendo esto acordado tanto por el Departamento Ejecutivo como por este Concejo Deliberante", señaló la concejal Barón, al tiempo que expresó un repudio público por los daños causados a la imagen artística en los días sucesivos.



Al respecto, sostuvo: "El lunes de esta semana recibimos un aviso y fotos de que la escultura había sido dañada. Fue destruida la parte de arriba. Lamentamos muchísimo que no se valoren estas cosas que realizan los demás, que no se cuide el espacio que es de todos los ciudadanos. En ese sector puntualmente no disponemos de cámaras y si bien es un lugar concurrido por la vía aeróbica, deducimos que ocurrió en algún momento en que ha estado sin circulación de gente, porque no tenemos testimonios de alguien que haya visto algún movimiento extraño. Lamentamos lo sucedido e insistimos en que hay que cuidar tanto esta cultura como los murales y otros símbolos que están en nuestros espacios públicos". (FM Estación Plus)