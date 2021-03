Vuelta a clases: Los desafíos psicológicos y emocionales

"Hay diferentes situaciones, hay niños que se adaptan con mayor facilidad a una rutina nueva. Hay que pensar que los niveles iniciales se vieron particularmente afectados y también las transiciones de un nivel a otro. Para el niño que estaba en jardín y que ahora empieza primer grado, que ahora es una situación diferente. Lo mismo ocurre con el que termina sexto y debe pasar a secundaria", indicó a Elonce TV, Martín Murador, Licenciado en Psicopedagogía.



Puso relieve en que "la presencialidad completa es lo que más beneficia, sobre todo en los niveles iniciales, en la formación del hábito, de tener su rutina, de levantarse, de ir a la escuela, de estructurar su día en función de lo que dictamina su asistencia a clases, y lo mismo para las familias, pensando en el trabajo de los padres, en la movilización familiar. El hecho de tener una semana sí y una semana no, puede afectar esa adaptación paulatina que se está intentando hacer en los diferentes niveles educativos".



"El que iniciaba escolaridad el año pasado en el nivel inicial o de primaria, tuvo muy poca experiencia de aula. Hay muchos papás que buscan asesoramiento profesional para esto. Hay situaciones diversas, hay chicos que en la virtualidad no se pudieron conectar, no siempre estaba el recurso de la videollamadas. Está yendo muy despacio la adaptación a la nueva normalidad o la nueva rutina escolar", opinó. Elonce.com.