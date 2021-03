Se aplicaron más de 3700 dosis a adultos mayores en residencias geriátricas

En el marco del Plan Rector de Vacunación, donde se da prioridad a las personas con factores de riesgo, entre ellas las personas de mayor edad, ya se aplicaron 3.724 dosis a los adultos mayores en residencias geriátricas y casi 2000 al personal de salud que trabaja en esos establecimientos.



Así lo informó el coordinador general de Programas de Personas Mayores del Ministerio de Salud, Esteban Sartore, durante la conferencia de prensa virtual.



Sartore explicó que en 15 días fueron vacunados con la primera dosis todas las personas que están en las 300 residencias geriátricas de la provincia, en los 21 hospitales geriátricos, cuatro hospitales monovalentes de salud mental y las clínicas de internación en salud mental privadas. Además, ya se comenzó a aplicar la segunda dosis en residencias de larga estadía y en hospitales e internaciones en salud mental.

"Entre Ríos es una de las más envejecidas y el ritmo de vacunación que llevamos es el esperado. Es más, ha colmado nuestras expectativas. Teniendo casi 300 residencias geriátricas y que en menos de 15 se ha podido llegar a todos y cada uno de los adultos mayores, es muy importante", remarcó en funcionario del Ministerio de Salud.



Explicó que las estrategias de vacunación tienen relación con los tipos de vacunas que se dispone. "El ritmo se ha mantenido y se fue mejorando alcanzado mayores porcentajes, pero ello depende de la cantidad de dosis que van ingresando a la provincia", advirtió.



Sartore detalló que "en diciembre se inició la aplicación de las vacunas en el personal de salud, al ser la primera línea de trabajo de defensa y cuidado ante toda la comunidad. Una vez que tuvimos la autorización del Anmat y de la Federación Rusa de que la Sputnik se podía aplicar a personas de más de 60 años, se armó toda la logística para comenzar a aplicarla en los hospitales geriátricos de la provincia".



Remarcó que "es importante entender que nuestra provincia es una de las más envejecidas, contamos con 21 hospitales geriátricos que se encuentran bajo la órbita del Ministerio", por lo que en la logística de la distribución de esta vacuna se comenzó la aplicación tanto en los adultos mayores institucionalizados, como así también al personal que allí se encontraba desempeñándose. Aclaró que "no se hizo ningún tipo de diferencia en el personal, sea de salud o no, ya que como hemos visto en las distintas investigaciones somos quienes nos desempeñamos en estos lugares quienes ingresamos los virus a estas instituciones".



Añadió que "una vez que terminamos con los hospitales geriátricos, comenzamos la aplicación en las casi 300 residencias geriátricas que con que cuenta la provincia, principalmente en los núcleos fuertes donde se encuentran la mayor cantidad de adultos mayores que son Paraná, Concordia y Gualeguaychú".



Señaló que "se tomó el comienzo de la vacunación en estas instituciones porque Epidemiología informaba que el grupo de mayor letalidad se daba precisamente en los adultos mayores". En ese marco, precisó que "hemos aplicado a la fecha 3724 dosis en los adultos mayores institucionalizados en residencias geriátricas y casi 2000 dosis en personal de salud".



"Cabe destacar que había una interacción en distintos profesionales que algunos se desempeñaban en la parte pública, en hospitales, como así también en clínicas o en residencias geriátricas. La geolocalización y el registro de cada uno de estos también nos permitió en caso de la aparición de un brote que el mismo no se extienda a otras instituciones", apuntó.



Agregó que a medida que se recibían más dosis se fue viendo cómo incorporaban nuevos grupos. "Pudimos observar cierta similitud entre las instituciones, hospitales monovalentes de salud mental público como internaciones privadas de salud mental en la aparición de casos. En las mismas, por las características de los beneficiarios de estas instituciones no se podían cumplir los protocolos de seguridad, como por ejemplo el lavado de manos o la utilización del tapabocas, por lo que bajo el plan rector se decide la aplicación de las vacunas en estas instituciones".



Luego, continuó, "comenzamos la aplicación en los adultos mayores no institucionalizados. En primer lugar dimos prioridad a los de mayor edad, comenzando principalmente con el grupo de 90, que terminamos la semana pasada; y luego dimos comienzo al grupo de 80 que estimamos estaremos terminando esta semana".



Mencionó que quienes están "en las casi 300 residencias geriátricas, los 21 hospitales geriátricos, los cuatro hospitales monovalentes de salud mental y las clínicas de internación en salud mental privadas fueron totalmente vacunadas con la primer dosis en un lapso no mayor de 15 días".



Agregó que "el viernes se comenzó a aplicar y esta semana hemos dado continuidad a la aplicación de la segunda dosis de las residencias de larga estadía, como así también de hospitales e internaciones en salud mental. De esta manera, se va dando una articulación entre los grupos que se van incorporando, ya que hace aproximadamente 14 días, mientras estábamos dando la vacunación a los grupos de más de 70 años, se comenzó también con el grupo de policías, docentes, no docentes de educación especial; y ya estamos pensando en incorporar a los grupos de riesgo, en este caso pacientes renales. Además, en esta semana se ha incorporado la aplicación de la segunda dosis en las residencias de larga estadía".



En el caso de las localidades de menor grupo poblacional de adultos mayores, señaló que "con autorización de este Plan Rector, probablemente se esté vacunando a personas de más de 70 años, porque ya han culminado las residencias geriátricas como los grupos de más de 90 o de 80 años".



Por otro lado, se refirió a los cuidados que se deben seguir teniendo en las residencias geriátricas. "Desde la unidad ministerial se viene trabajando en lo que son los protocolos de cuidado, como así también de ingresos o nuevos ingresos a las residencias u hospitales que lleven a una internación o institucionalización", dijo.



En relación a las personas mayores que no tienen acceso a conectividad para expresar su voluntad de vacunarse y que no logran comunicarse con el 0800, Sartore precisó que "todos los centros de salud y hospitales son los conocedores de sus áreas programáticas de los adultos mayores que se encuentran en ella". En ese marco, remarcó que "es importante que cada uno pueda acercarse y en cada uno de los centros de salud deben tomar el registro de los mismo para tener así la vacunación los adultos mayores".