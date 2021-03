Fallo por fumigaciones: "Buscamos una respuesta urgente de protección"

Política La justicia hizo lugar parcialmente a presentación ambiental

Elio Kohan, docente y técnico agropecuario

Se conoció este miércoles un fallo en, donde el juez de La Paz, Diego Rodríguez, que admitió parcialmente una acción de amparo ambiental a raíz de una presentación por fumigaciones en Colonia Avigdor. El magistrado declara que el artículo Nº 2 de la resolución Nº 47 que habilita las pulverizaciones a 50 metros de las viviendas "viola los estándares mínimos de protección dictados por el decreto provincial 2239/19 que restringe esa práctica alrededor de las escuelas a no menos de 100 y 500 metros, según sean terrestres o aéreas".Los demandantes acuerdan en los fundamentos, pero apelarán las distancias, pidiendo que se amplíe la prohibición, de acuerdo a lo anticipado por ERA Verde, que está llevando adelante este pedido ante autoridades judiciales., entendió que es un fallo "importante para la provincia y que sienta precedentes".La presentación se realiza "en febrero pasado" luego de "venir denunciando durante varios años aplicaciones con agrotóxicos y luego de ir por las distintas vías, ya sean administrativas, o en la justicia, una tras otra se fueron archivando sin tener la respuesta que uno espera desde los organismos del Estado, que deberían estar protegiendo la salud de las poblaciones", dijo."El 9 de febrero se produce otra aplicación área ante la amenaza de la aparición de una plaga en el sorgo, que es el pulgón. Ya se venía fumigando de manera aérea en poblados cercanos. El 9 de febrero fuimos a hacer la denuncia correspondiente y al ver que iba a tener el mismo curso que las otras denuncias, presentamos el recurso de amparo ante el Juzgado Nº 1 de La Paz, como una manera de pedir una respuesta urgente de protección a la justicia" contó, además.Avigdor, "está inmerso en este sistema productivo como la mayoría de los pueblitos de Entre Ríos", describió. Dijo además que apelaron "al principio precautorio, porque los organismos intervinientes aducen que no presentamos las pruebas fehacientes, como si fuéramos nosotros quienes tuviéramos que hacer ese trabajo, oficiando de organismos de contralor, persiguiendo si tienen las habilitaciones correspondientes".En la última aplicación, que fue la que motivó la denuncia y presentación ante la justicia, los que la hicieron "no son de la zona", aunque "los productores son de acá, propiciamos distintas formas de acercamiento. A la denuncia la sostenemos, pero muchas veces se deja de lado otras acciones que venimos llevando adelante, que son los espacios de diálogo. El problema es cuando las autoridades no apuntan a ese diálogo y a generar políticas públicas concretas".