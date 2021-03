¿Chau sequía?: pronóstico de lluvias y temperaturas para lo que resta de marzo

Lluvias en la quincena

Anomalía de precipitaciones previstas para la primera y segunda semana de la segunda quincena de marzo según el modelo CFS pic.twitter.com/FCqKJiH0he — Leo De Benedictis (@leodebenedictis) March 16, 2021

Tendencia de las temperaturas

Anomalía de temperatura previstas para la primera y segunda semana de la segunda quincena de marzo según el modelo CFS pic.twitter.com/oSzJmUcMyn — Leo De Benedictis (@leodebenedictis) March 16, 2021

La llegada de la segunda quincena de marzo se presentó con lluvias en el centro y norte del país.Cada región del país ha tenido diferentes impactos con el evento La Niña que estuvo presente durante la primavera y el verano. Hubo sectores como la región cuyana, Córdoba y el noroeste argentino que presentaron lluvias importantes, especialmente desde enero en adelante. También hubo zonas, como el sur de Buenos Aires y La Pampa que venían con un buen ritmo de lluvias hasta fines de diciembre y comienzos de enero, y luego se cortaron.También hubo zonas que nunca tuvieron ese plus de lluvia a lo largo de todo el verano, como sectores del NEA.. Gran parte del país, antes del comienzo astronómico del otoño, presentará precipitaciones de variada intensidad, con fenómenos muy importantes en sectores del centro del país y parte del Litoral argentino. Estas lluvias se presentarán de manera generalizada, situación que fue difícil de observar a lo largo del verano, período en el que las lluvias sólo se presentaron de manera errática y aislada.El meteorólogo Leonardo De Benedictis explicó que “si dividimos la segunda mitad del mes de marzo en las dos semanas que la componen, veremos una, con precipitaciones de variada intensidad y desarrollos que pueden ser puntualmente importantes tanto en la región central como sobre el norte argentino. Por lo tanto, los acumulados esperados para el período en cuestión serán superiores a los niveles medios. Estas precipitaciones tienen la cualidad de presentarse de manera generalizada, cuestión que prácticamente no se vio en todo el verano, incluso desde los meses de la primavera”.En cambio, “. Si bien hay sectores que se muestran más activos desde el punto de vista de las lluvias, como por ejemplo la provincia de La Pampa, o Río Negro, en general, las precipitaciones tenderán a presentarse más próximas a los niveles medios, o incluso levemente inferior a lo normal. Sólo sobre zonas puntuales se podrían desarrollar eventos significativos, con acumulados que podrían superar los promedios para la época del año. Ese tipo de eventos se podrían observar puntualmente sobre sectores del NEA y del NOA”.La primera parte del mes de marzo se vio caracterizada por la presencia y la permanencia de temperaturas elevadas, muy superiores a los niveles normales para la época del año, situación inversa a lo que pasó durante gran parte del verano. Pero en la segunda mitad del mes, la tendencia muestra una situación diferente, ya queRespecto a la última semana del mes, la situación sería relativamente similar, aunque con características algo más moderadas, es decir, los valores de temperatura serían en promedio, inferior a lo normal, pero no demasiado alejado a las marcas medias climáticas para la época del año. Cabe destacar que sobre el sector patagónico, se prevé un comportamiento totalmente inverso al resto del país, ya que se espera que se instale una masa de aire más cálido de lo normal, abarcando especialmente a las provincias de Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén, publica el portalPara este miércoles en Entre Ríos se pronostican vientos regulares y moderados del Sudoeste y Sur. Parcialmente nublado a poco nuboso sobre los departamentos del oeste provincial y con abundante nubosidad sobre los departamentos del Este. Humedad en disminución. Luego, durante el día, nubosidad variable. Algo inestable con probabilidad de precipitaciones dispersas principalmente sobre los departamentos del Sur de la provincia. Mejorando hacia la noche con nubosidad en disminución para todo el ejido provincial. Temperatura mínima en marcado descenso y máxima en poco cambio.