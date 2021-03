Plan de vacunación: comenzaron las aplicaciones a docentes de nivel inicial

También se prosigue con personas mayores y otros grupos de riesgo.El plan de vacunación contra el Covid se desarrolla en la provincia de buena manera, de acuerdo a lo planificado, y se continúan incorporando nuevos grupos.Es así que este martes se comenzaron las aplicaciones a docentes del Nivel Inicial en el Centro de Convenciones de Concordia, donde se aplicaron en la misma jornada un total de 1000 dosis, de los cuales 400 correspondieron a los docentes de dicho nivel.Por otra parte, se espera que lleguen más dosis para poder ampliar la vacunación a nuevos universos. Según lo programado, del total de dosis que recibe la Nación aproximadamente un 4,5 por ciento es lo que le corresponde a Entre Ríos, de acuerdo a la densidad poblacional, y en la medida que lleguen nuevas dosis al país se harán los envíos a la provincia.La coordinadora departamental del Ministerio de Salud, Susana Calvo, se refirió a los operativos que se concretan en Concordia, destacando el inicio con el personal docentes de escuelas de Nivel Inicial.Precisó que este martes se vacunaron en total cerca de 1000 personas, 500 mayores de 80 años, unos 100 bomberos y cerca de 400 docentes de Nivel Inicial. "De esta manera continúa la vacunación de las personas que están dentro del protocolo. En Salud tenemos más de 2000 personas vacunadas, colocando la segunda dosis de un grupo muy importante este miércoles. También docentes del área de discapacidad fueron vacunados la semana pasada y se hizo lo propio también con el personal de la Unidad Penal Nº 3", detalló la funcionaria.Precisó que hasta el momento en Concordia son más de 4.000 las dosis aplicadas entre personal de Salud, mayores de 70 años, docentes y fuerzas de seguridad, y apuntó: "También es importante informar que este lunes se vacunaron a más 300 policías en la Jefatura de la Policía, y que dentro del operativo en el Centro de Convenciones están participando personal del Ministerio de Salud, entre vacunadores, agentes de salud y profesionales; de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Cruz Roja y personal del municipio de Concordia. Nuestro objetivo es que las personas que ingresan a la vacunación no tengan que esperar ni que se concentren personas, y esto es posible porque están articuladas las diversas áreas", remarcó.Consultada sobre las vacunas que se aplican, Calvo informó que se aplica la Sputnik V al personal de salud y a personas mayores, la Covishield a las personas mayores y la Sinopharm a los menores de 60 años.Por otro lado, indicó que " en los geriátricos de la ciudad de Concordia ya están todos vacunados, y este miércoles comenzaremos con las personas mayores de 70 años en la zona rural en el departamento Concordia, más allá de lo que se está realizando en la ciudad Concordia. Concretamente se iniciará este miércoles con Puerto Yeruá y Calabacillas, y luego con el resto del departamento", precisó.Al respecto, Calvo explicó que "las personas mayores serán citadas desde el centro de salud de su área programática, y deben concurrir al centro de salud más cercano a su domicilio donde son citados con día, horario y lugar especificado. No deben trasladarse a Concordia", advirtió.En tanto, el director Departamental de Escuelas de Concordia, Fabián Vallejos, se refirió a la vacunación contra el Covid a docentes de nivel inicial que se lleva adelante en la capital del citrus, y aseguró que se desarrolló "de la mejor manera, tal como estaba planificado".Por otro lado, expresó su agradecimiento "al personal de Salud que está trabajando y al personal de la Municipalidad que acompaña este dispositivo", y comentó que también se vacunó la semana pasada a docentes y no docentes de la modalidad especial de Concordia, en un total cercano a las 200 personas.Finalmente, mencionó que los trabajadores de la educación "están muy conformes" con el operativo de vacunación, puesto que no hay ningún tipo de demoras.El Ministerio de Salud brindó precisiones sobre los operativos realizados en el Centro de Convenciones de Concordia, y apuntó que este martes se aplicaron alrededor de 1.000 dosis en el lugar.De estas unas 500 fueron colocadas en adultos mayores, alrededor de 400 a maestras del Nivel Inicial y unas 100 fueron para bomberos voluntarios.Este miércoles se va a trabajar también en otras localidades del departamento, como Puerto Yeruá y Estancia Grande, y después se espera la llegada de dosis para extender los operativos. Con ello habrá una nueva instancia de vacunación de adultos mayores en el centro de convenciones, según se prevé, el jueves o viernes.