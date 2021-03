Continúan incendios forestales en Chubut, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires

La cordillera de Chubut

La situación en Buenos Aires

Los focos ígneos, que afectaban las localidades chubutenses de Las Pataguas, Cholila (Cushamen) y El Comisario (Futaleufú) fueron controlados. No obstante, siguen activos los registrados en Tehuelches (Solís), Las Golondrinas, Cerro Radal (Cushamen) La Cascada y Los Alerces (Futaleufú)A su vez, se informó que si bien ayer los brigadistas locales habían logrado controlar el incendio en la localidad neuquina de Aluminé (Moquehue), hoy se registró un nuevo foco cercano al rea, en la zona de Kilka.En la provincia de Río Negro, en tanto, continúa activo el fuego de El Boquete, Bariloche, mientras que el incendio que desde el 24 de enero se registra en Cuesta del Ternero, a pocos kilómetros de la localidad turística de El Bolsón y que afectó a más de 7.000 hectáreas, está "contenido".Dos focos de incendio continuaban activos el área cordillerana, por lo que se mantiene el trabajo de brigadistas con apoyo aéreo para reducir su intensidad, informó el director de Defensa Civil provincial, José Mazzei."Aún permanecen dos focos en la cordillera; el más activo está localizado en la zona de 'El Pedregoso' porque baja por la ladera donde cuenta con material para quemar", señaló Mazzei en diálogo con Télam.El funcionario detalló que esta mañana se retomaron allí las tareas para apagar el foco con el trabajo de brigadistas y apoyo aéreo, y aseguró que se esperan lluvias para terminar con el fuego en El Pedregoso.El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, dijo a Télam que "hay unas 1.000 pobladores entre niños, jóvenes y adultos que se quedaron sin techo por los daños que provocó el incendio al tomar total o parcialmente al menos 350 viviendas”. Y agregó que “con los aportes del Gobierno nacional se construirán módulos habitacionales”.Sin embargo, se está buscando la manera de solucionar la situación catastral de los lugares que fueron afectados por el fuego, ya que muchos de ellos son asentamientos que no cuentan con el título de propiedad."En los barrios populares también hay pobladores que intentan volver y se encuentran con un terreno que no puede ser construido porque quedó totalmente inestable. La voluntad del Gobierno nacional de ayudar está. Ahora hay que encontrar una solución para lo cual estamos intentando que el gobernador Mariano Arcioni, vía decreto de necesidad y urgencia, transfiera a la municipalidad unas 8 hectáreas que son del Estado provincial; así nosotros completamos el trámite de regularización", completó el intendente Sánchez.Por su parte, el subsecretario de Energía provincial, Eugenio Kramer, reconoció que "se consumieron aproximadamente 55 kilómetros de línea, 60 postes y 30 transformadores, con lo cual hay que restablecer todo el tendido eléctrico, lo que llevará alrededor de 15 días".En ese lapso, el servicio se prestará de manera precaria al menos en las localidades de Lago Puelo y El Hoyo tras afectarse la línea de alimentación desde la zona de "El Coihue".La zona central del País también enfrenta dos focos ígneos activos en Zárate (Isla Talavera) y en Tandil (Cantera Los Naranjos). El fuego que días atrás afectó a la localidad balnearia de Cariló ya ha sido controlado.El SNMF recordó que el 95% de los incendios forestales se producen por acción humana y señaló que, entre las primeras causas, se encuentra el uso del fuego para la preparación de áreas de pastoreo, el abandono de tierras, las fogatas y las colillas de cigarrillos mal apagadas.Entre el 1 de enero y el 20 de febrero, alcanzaron a 40.680 las hectáreas afectadas por incendios en todo el país, según el informe oficial.