Continúa la vacunación contra el Covid-19 a policías y personal sanitario

Continuaba este martes la vacunación contra el coronavirus a policías y personal sanitario en el Hospital La Baxada de Paraná; fueron 500 dosis para uniformados y 300 para trabajadores de salud.“Esperamos que el personal pueda contar con la vacuna que corresponde, porque es importante ya que nuestro trabajo es diario y estamos en permanente contacto con este flagelo”, valoró ael jefe de Operaciones de la Departamental policial de Paraná, comisario Riquelme, al mostrarse “más aliviado, tranquilo y agradecido” por la inoculación al personal de la fuerza.“Fue rapidísimo y sin dolor porque solo fue un pinchazo”, comentó un efectivo de la Guardia Especial de la Departamental policial de Paraná.Para el policía, la inoculación “es un compromiso porque hace un año que estoy combatiendo al coronavirus en la calle y constantemente estamos en contacto con la gente que no sabemos que tiene”. El uniformado refirió que la aplicación de la vacunación contra el coronavirus le generar “tranquilidad a la gente y a la familia para hacer las cosas bien”.“Mis padres son de riesgo y ya que estaba la oportunidad, aproveché el momento. Después de un año complicado”, sostuvo un policía de comisaría primera.“Esperaba la dosis de la vacuna contra el Covid-19”, comentó un uniformado del área contable de Logística de la Departamental policial de Paraná. “Es una forma de cuidarnos, de prevenir. Por suerte no he tenido síntomas en este tiempo”, agregó.La vacunación contra el Covid-19 “nos colabora en la vida diaria, es otra forma de cuidarnos”, sumó otro uniformado de comisaría tercera.“Vamos a estar mucho mejor, y espero que haya para todos”, fue el deseo de otro de los hombres de azul.