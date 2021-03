Vacunación a mayores de 70:las opiniones de los inoculados en Colonia Avellaneda

A pesar de la lluvia, en Colonia Avellaneda las 30 personas que fueron citadas para recibir la primera dosis de la vacuna contra coronavirus asistieron. Esta vez se inocularon a mayores de 70 años y se estima que recibirán el segundo componente en abril.asistió al centro de salud para conocer las opiniones de los inoculados y todos los que hablaron con este medio estaban “conformes y con más tranquilidad”.“A mí me gusta andar mucho y quería estar con un poco de tranquilidad, estoy muy contenta de poder vacunarme. Ayer me avisaron que tenía turno para este martes y es realmente un alivio”, dijo Margarita, una de las primeras inoculadas,A su vez manifestó que “tengo una vida muy activa y el riesgo de contagiarme era mayor por eso decidí inocularme”.Otro de los inoculados fue “Pampa” un hombre que vive en Colonia Avellaneda y tiene un programa de radio. Él contó que “al principio me daba miedo, pero después mi hija me habló para que me vacune, además hablando con distintas personas me sirvió para terminar de convencerme”.“Fue una experiencia linda nos da la esperanza que no nos enfermemos”, culminó.Por su parte, otro hombre que fue inoculado dijo que “me quería vacunar porque quería estar tranquilo”.