Avanza la letalidad del Covid: “En 24 horas, murieron más de dos mil brasileños”

“Nos acercamos a las 300 mil muertes por el Covid-19. En 24 horas, murieron más de dos mil brasileños y hay mucha gente que no está siendo atendida en los centros de terapia intensiva porque no hay más equipamiento, no hay más médicos que puedan trabajar, no hay más lugares donde la gente pueda ser atendida”, comunicó ael periodista de Brasil, Matías Murilo.El comunicador brasilero alertó que “el número de contagios es muy grande y el ritmo de vacunación no nos da confianza de que una inmunización esté cerca”. “La situación es grave y preocupante”, remarcó en diálogo conEn la oportunidad comentó sobre “restricciones a la circulación de personas, los comercios cierran más temprano para evitar que la gente esté en la calle”, pero según recalcó, “el Covid-19 está muy tremendo y tenemos muchas debilidades por parte de los poderes para que la gente pueda sentirse segura en relación a que la situación pueda cambiar y terminar pronto”.“El ritmo de la llegada de los insumos (para la producción de vacunas) es muy débil y tenemos menos del 5% de la gente que fue vacunada con la primera dosis, y menos del 2% de la gente que completó las dos dosis”, reveló.En relación a la cepa de coronavirus originada en la ciudad brasileña de Manaos, el periodista sostuvo que “causó la muerte de muchos compatriotas en el norte de Brasil”. “Hubo personas que murieron por falta de oxígeno y hay indicios de que esa cepa deja a las más personas con más tiempo de internación y que también puede ser más letal”, agregó al respecto.“Muchos jóvenes que no tenían ningún tipo de comorbilidades están siendo internados por el Covid, y muchos están muriendo. De hecho, una estadística indica que más del 50% de los que van a una unidad de terapia intensiva no consiguen volver con vida”, alertó el comunicador.Punto aparte, el periodista indicó que hay “miedo” en la población brasilera. “Las personas buscan protegerse con medidas sanitarias, pero nuestro gobierno en todo momento dice que no se trata de algo grave, que la gente puede tener una vida normal”, refirió.Murilo comentó que “no hay confianza en lo que dice Bolsonaro”. “En un gobierno de pandemia, ya tuvimos cuatro ministros de Salud y hay un descontento presente por debilidad en relación a la compra de vacunas”, apuntó al tiempo que comentó que la anulación de las condenas del expresidente Luiz Lula da Silva “llenó de esperanza a una parte del electorado”. “Lula es el único con condiciones electorales para derrotar a Bolsonaro en el proceso electoral del año siguiente”, sentenció.