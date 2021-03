La lluvia no frenó las ganas de ir a la escuela en Colonia Avellaneda

La vicerrectora de la escuela secundaria Nº 30, José Hernández de Colonia Avellaneda, Olga barzola sostuvo que el regreso a las aulas ha sido “hermoso, volver a ver los alumnos; la presencialidad no se reemplaza con nada”, enfatizó. Y resumió: “Ha sido muy lindo y esperado”.“Hoy nos sorprendemos porque hay varios chicos a pesar del día de lluvia, porque generalmente cuando las condiciones de tiempo son estas no asisten, dado que no todas las calles de la localidad están asfaltadas”, explicó. Pero consideró que “esta vuelta generó mucha ansiedad y ganas de concurrir a la escuela, de verse con compañeros y docentes”.Tras destacar que establecieron burbujas y normas de distanciamiento, precisó que a la institución concurren alrededor de 300 alumnos. Las clases son alternadas: una semana presencial y otra virtual. Asimismo, dio cuenta de que se refuncionalizaron espacios para dar clases y para la ubicación de los docentes.Interrogada sobre las partidas para limpieza, expresó que “estamos bien, nos llegó dinero el año pasado y todavía estamos usando eso”.