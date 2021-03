Vacunan hoy a docentes en Concordia y no habrá clases en el nivel inicial

Foto: Vacunarán a docentes del nivel inicial en Concordia

La Dirección Departamental de Escuelas de Concordia informó que "el día martes, 16 de marzo, se estará suministrando la vacunación a todo el personal afectado al nivel inicial en el Centro de Convenciones de Concordia, por lo que se debe concurrir con DNI en mano".



En ese marco, se adelantó que se deberá tener en cuenta que "la vacunación se realizará por orden de llegada, de 11 a 13 horas, sin excepción". Además, se confirmó que "no habrá clases de nivel inicial en ninguno de los turnos".



Por otro lado, tanto los docentes como no docentes que "opten por no vacunarse deberán presentar la declaración jurada obligatoria que será entregada en el mismo sitio de vacunación y/o como última instancia en la DDE Concordia el día posterior (miércoles 17 de 7 a 8 am.)".



Además, se detalló que "quedan exceptuados mayores de 60 años y las licencias LA, LB y enfermedades de largo tratamiento para personal docente y no docente".



En declaraciones radiales, el profesor Fabián Vallejos, director Departamental de Escuelas en Concordia, aclaró que se inmunizará "no solamente a los docentes sino a todo el personal que trabaja en ese nivel, como los ordenanzas, personal auxiliar y de cocina; tanto de educación pública como privada".



"Si todo se da como es lo esperado, este martes tendríamos prácticamente la vacunación completa del nivel inicial en Concordia", puntualizó a LT 15. Subrayó que serán "unas 400 personas a inmunizar en la jornada".



Por último, el funcionario adelantó que la próxima etapa - aún sin plazo y sujeto a la llegada de más dosis al departamento - "será a los docentes de primaria pero de escuelas rurales"; por lo que "ya estuvimos hablando de poder llegar a esas localidades".