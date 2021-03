Incendios en la Patagonia: El área afectada es de más de 15 mil hectáreas

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, afirmó este lunes que "es la justicia la que tiene que determinar si hubo culpables" en los incendios forestales en Chubut, en la Patagonia, aunque anticipó que él creía que "sí" los había.



"El fuego fue fuerte y es la justicia la que tiene que determinar quiénes son los culpables, si es que hubo intencionalidad. Uno supone que sí”, dijo Cabandié en diálogo con Radio Nacional, y recordó que el miércoles pasado hizo una denuncia penal al respecto.



El ministro explicó que el área afectada por los incendios es de "aproximadamente 15 mil hectáreas de acuerdo con los estudios satelitales".



“Nos llama la atención que, en seis localidades al unísono, en un lapso de dos horas y media, se arrasó con 8 mil hectáreas, llegó a las casas y causó dos muertes, además de interrumpir los servicios públicos”, subrayó.



En sintonía, enfatizó que “lo que determinan las personas con mucha experiencia es que el inicio de esos fuegos dan cuenta de una intencionalidad”.



Cabandié detalló que algunas de las localidades afectadas son Lago Puelo, El Maitén, El Hoyo de Epuyén y Las Golondrinas.





Puntualizó que se dañó la infraestructura eléctrica, se quemaron cables y se perjudicó el bombeo para el agua corriente.



"Hay mecanismos para ir con camiones a llegar a los tanque de las viviendas y los municipios están trabajando para recomponer el agua", indicó al respecto.



"Yo intervengo cuando me lo solicita la provincia y son las provincias que tienen que hacer un sistema de manejo del fuego, de acuerdo con la ley nacional respectiva", apuntó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y manifestó que "es necesario formar brigadistas en el combate de incendios forestales".



El viceministro de esa cartera, Sergio Federovisky, aseguró en tanto que en la zona de Chubut afectada por los incendios forestales "el saldo es dantesco".



"Hay dos focos activos, el resto han sido controlados y esos focos activos están circunscriptos, no presentan hoy en este momento una situación crítica, de todos modos se está trabajando para avanzar en la extinción de esos focos que todavía no se ha logrado", aseguró Federovisky en declaraciones a Radio Télam.



El funcionario detalló que, en el lugar, se encuentran trabajando más de 140 brigadistas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, 3 helicópteros, 3 aviones hidrantes, un helicóptero del traslado de los brigadistas, 6 autobombas y "toda la logística necesaria dispuesta por el Estado nacional a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego del Ministerio de Ambiente".



"Estamos expectantes a que no haya un cambio drástico en los vientos y en la temperatura que pueda reavivar esos focos, y se está trabajando muy atentamente en mantener circunscriptos aquellos fuegos que todavía no se han logrado extinguir", agregó.



El intendente de El Hoyo, Pol Huisman, advirtió este lunes que todavía "hay actividad en algunos focos de incendio sobre el faldeo del (cerro) Piltriquitrón", por lo que "el fuego está y no hay que bajar los brazos".



El Hoyo fue una de las localidades de la Comarca Andina más afectadas por los incendios de la semana pasada y según el intendente al menos "85 viviendas recibieron algún tipo de daño, total o parcial, y sobre la reconstrucción estamos trabajando".



Huisman enumeró que "además de las viviendas también se afectaron unidades productivas, alambrados y algunos galpones de acopio".



Destacó que "los daños fueron también en vehículos que quedaron totalmente consumido por las llamas, lo cual es un perjuicio económico muy fuerte para los vecinos porque en algunos casos son unidades para trabajar".



El Municipio de El Hoyo junto con la gobernación trabajaban hoy para restablecer el servicio eléctrico, ya que es la única localidad que todavía continúa sin luz.



Huisman valoró la visita presidencial que se produjo a la comarca este fin de semana porque "el tiempo que estuvo (el presidente) Alberto Fernández con los funcionarios fue para hacer cosas positivas, trabajar en la reconstrucción y asegurar además recursos que pronto bajarán para la zona que tanto lo necesitamos".



El gobierno nacional informó que enviará 200 millones de pesos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para asistir a las localidades de la Comarca Andina del Paralelo 42: Lago Puelo, Epuyén, Cholila, El Maitén y El Hoyo.



Además de la asistencia con recursos técnicos y humanos prestada Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat firmó un convenio en el marco del Programa Casa Propia-Construir Futuro para la adquisición de 364 viviendas transitorias de construcción liviana de rápida ejecución, con una inversión de 345,8 millones de pesos, que se implementará de manera directa en los municipios afectados.



Además, el Ministerio de Obras Públicas anunció 170 millones de pesos en obras de infraestructura, agua y energía en las áreas afectadas de los municipios de Lago Puelo, El Hoyo, Cholila, El Maitén y Epuyén.



El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa) inició las gestiones para avanzar, ante el contexto de emergencia, en el desarrollo de la red de agua potable, mientras que el Plan Argentina Hace contempla el financiamiento de proyectos de equipamiento urbano.



En la misma sintonía, la Anses dispuso que en el departamento de Cushamen -donde se encuentran las localidades golpeadas por los incendios- los beneficiarios de jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas de hasta dos haberes mínimos recibirán medio haber mínimo extra, es decir 14.400 pesos.



En tanto, durante un mes se duplicará el monto de las asignaciones Universal por Hijo, Universal por Embarazo y familiares contributivas, y de pasivos, así como el valor del seguro de desempleo. Estas medidas beneficiarán a 6.774 personas y requerirán una inversión de 57,23 millones de pesos.