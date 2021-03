Comenzaron las primeras pruebas de la tecnología 5G en Argentina

Las primeras pruebas, testeos y demostraciones de la tecnología de 5G para conexiones de banda ancha móvil, la más avanzada del mundo, comenzaron en la sede central del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), de las que participaron las firmas Ericsson, Huawei y Nokia, para exponer su funcionamiento en proyectos puntuales.



Hasta ahora las pruebas para demostrar el valor de esta tecnología fueron realizadas por las operadoras con ensayos de laboratorio que mostraban con videojuegos, partidos de tenis o simulación de autos sin conductor, la multiplicación de la velocidad que permite 5G.



“Hoy dimos un paso más hacia la tecnología del futuro. La primera etapa sobre la que vamos a trabajar, y a la que apunta la tecnología 5G, es la educación, la salud, la telecirugía y la telemedicina, la industria del petróleo y del transporte”, aseguró el presidente del Enacom, Claudio Ambrosini, luego de una recorrida con miembros del Directorio.



En ese sentido, sostuvo que "no importa solamente que sea más veloz la comunicación móvil, sino también en qué rubros implementarla, qué tipo de despliegue y presupuesto requiere, aunando el esfuerzo público/privado que tenemos que hacer para su desarrollo”.



"No importa solamente que sea más veloz la comunicación móvil, sino también en qué rubros implementarla.



La tecnología 5G, no solo está pensada para dar un salto cualitativo en las comunicaciones entre personas, sino que es una plataforma que que permitirá el desarrollo de un nuevo ecosistema en el cual habrá más objetos comunicados que personas.



La estimación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es que con tecnología 5G se pueden conectar y traficar datos de un millón de dispositivos por milla cuadrada, lo que implica una mayor velocidad de transferencia, transmisión de datos y conexiones simultáneas ultradensas y latencias del orden del milisegundo, las cuales, en su conjunto, crearán nuevas oportunidades de acceso inalámbrico para todo tipo de usuarios e industrias.



De todas formas, la puesta en marcha de esta tecnología requiere de asignaciones de bandas del espectro radioeléctrico en el país, tanto en las frecuencias más altas como en las bajas, así como fuertes inversiones en redes de fibra óptica ya que es la tecnología "elegida" para complementar a las antenas de 5G.



La semana de pruebas continuará mañana con una recorrida de la que participarán el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; los ministros Eduardo “Wado” De Pedro; Mario Meoni; Nicolás Trotta, y diversos funcionarios y funcionarias nacionales, informó el Enacom en un comunicado.