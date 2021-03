Fue seleccionada para viajar a Miami y busca apoyo: "La danza es mi pasión"

La chica fue seleccionada para capacitarse a Miami. "Toda la familia colabora para juntar los fondos, hay gente que nos da una mano. Buscamos a organizaciones que apoyan a jóvenes talentos, para que ella pueda viajar", dijo en Buenas Noches, su mamá, Alejandra.Lo que se necesita son "unos 3000 dólares. Ella fue seleccionada, pero hay que costearle toda la matrícula, además debemos pagar viaje y estadía".El curso para la cual fue convocada "es de cinco semanas".A la preselección llegó "mediante un concurso para el que fue seleccionada mediante un video. Entré, hice el curo, pasé a finalista y gané una beca, primero para Río de Janeiro y la capacitación para Miami. La representante de la Escuela de Río de Janeiro también es representante de la Escuela de Miami. Audicioné y logré entrar. Era para junio de 2020, pero por la pandemia seguí entrenando desde casa y en noviembre me volvieron a dar la beca para cinco semanas", contó la adolescente.Al hacer el curso en Miami "estaré audicionando para un año en Miami, así que si les gusta lo que hago y les muestro las ganas que tengo de quedar, estaré un año en Miami", relató Enriqueta."Era chiquita y veía a las bailarinas en sus obras, por la tele, y me encantaba cómo movían sus brazos y cómo expresaban tantos sentimientos con sólo movimientos. Mis papás me acercaron al mundo de la danza y me di cuenta de lo mucho que me gustaba poder ser yo la que le trasmitiera al público toda la pasión que tenía por la danza", manifestó la chica al recordar cómo surgió en ella esta vocación.Para poder ayudarla, dirigirse al Instagram Enriqueta_Bracamonte o al celular 1159612011.