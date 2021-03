Otros 30 egresados que volvieron de México están contagiados de covid-19

Se trata de un grupo de estudiantes de un colegio de Pilar. De los 50 del contingente, más de la mitad regresó al país con coronavirus. Sucedió también con alumnos de un colegio de Tucumán que viajaron a Villa Carlos Paz y volvieron infectados. Frente al aumento de casos, y ante la circulación de nuevas cepas del virus, el Ministerio de Salud de la Nación desalienta los viajes al exterior



La primera alarma se encendió el sábado 13 de marzo. Tras el arribo de un vuelo proveniente de México –en el que viajaban 149 jóvenes que volvían de viaje de egresados– se detectaron 44 casos positivos de coronavirus. De acuerdo a lo informado por la cartera sanitaria, se trataba de residentes en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires que volvían de Cancún.



Dos días después, la situación vuelve a repetirse. En esta oportunidad, un contingente de 50 alumnos del colegio Brick Towers de Pilar, que también viajó a Cancún, regresó al país con más de 30 infectados de COVID-19. La noticia la dio a conocer el portal Pilar a Diario.



Según dicho medio, la mirada está puesta en la empresa de turismo que practica los tests en México para que los jóvenes puedan abordar el avión que los trae de regreso a la Argentina. Tanto en el vuelo del sábado como en el de hoy habrían dado negativo. Sin embargo, al llegar al país, en los controles practicados en el aeropuerto de Ezeiza, más de la mitad del contingente dio positivo.



Según explicaron desde el Ministerio de Salud de la Nación a Infobae, cada vez que un argentino se va del país, firma una declaración jurada de egreso en la cual se hace responsable de que está asumiendo un viaje riesgoso y se hace cargo de los imprevistos que puedan aparecer en relación a su salud. Al regreso, debe presentar una PCR negativa con 72 horas de anticipación al vuelo y una declaración jurada de salud del viajero con 48 horas de anticipación al vuelo.



La encargada de chequear que el pasajero tenga una PCR negativo es la aerolínea y debe hacerlo antes del ingreso al avión. Una vez arribada al país, la persona debe cumplir un aislamiento de 10 días (desde la toma de muestra del laboratorio) para evitar contagios en el caso de que haya contraído la enfermedad y no haya sido detectada por el PCR en el período de ventana.



“La posibilidad de que un test dé negativo en México y positivo en Argentina existe y puede deberse al período de ventana”, explicaron fuentes de la cartera sanitaria a este medio.



En este contexto, y ante la circulación de nuevas cepas del virus, el Ministerio de Salud de la Nación no solo restringió los vuelos a Europa, Estados Unidos, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, México y Chile sino que, además, decidió prorrogar el distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO) hasta el 9 de abril inclusive.



Los contagios no se dan solo en el exterior. Según el sitio de noticias de la ciudad de Aguilares (Tucumán) Infoaguilares, la semana pasada se detectaron 19 casos positivos de coronavirus en la terminal de ómnibus de la capital. Se trató de un grupo de estudiantes tucumanos que volvían de su viaje de egresados de la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz.



Según María Liz Albano, coordinadora de la Terminal de Ómnibus de Médicos Centinelas y responsable del control sanitario de fronteras terrestres, los chicos salieron de la provincia de Tucumán con PCR negativo. “Queda al descubierto que el comportamiento social que han tenido es lo que ha desencadenado los contagios”, sostuvo Albano, y agregó que, a raíz de esta situación, se van a testear de manera completa todos los contingentes que estén llegando de lugares con cierta falta de control.