Con nuevas medidas, el gobierno buscará desalentar los viajes al exterior

Así lo anticiparon fuentes oficiales, que indicaron que se analizan "nuevas medidas para desalentar la salida de argentinos y residentes hacia países con nuevas olas y cepas de COVID-19", entre ellas que cada pasajero tenga "la obligación de pagarse sus test de PCR y su alojamiento de confinación de modo obligatorio".



La idea surgió en las últimas horas luego de que el Gobierno extendiera el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) hasta el próximo 9 de abril.



El Ejecutivo está preocupado por la circulación de las nuevas cepas del COVID-19 en el exterior, por lo que busca reducir el caudal de salidas de la Argentina.





En ese marco, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se reunieron este mediodía para analizar propuestas para la implementación de medidas adicionales de control.



Fuentes de Casa Rosada reconocieron a Noticias Argentinas que en el Ejecutivo nacional hay "preocupación por los argentinos que, aún ante el contexto regional de aumentos de casos y la aparición de nuevas cepas, todavía analizan viajar al exterior".



Las mismas fuentes precisaron que "desde diciembre están cerradas las fronteras, ya que se habían suspendido autorizaciones que se hubieran otorgado para ingresos y egresos a través de los pasos fronterizos habilitados, salvo para residentes y ciudadanos argentinos".



En ese marco, recordaron que "no está permitido el ingreso de extranjeros", "las fronteras terrestres están actualmente cerradas", y hay "solicitud de PCR de hasta 72 horas previo al embarque".



Actualmente, cada pasajero debe firmar una declaración jurada a la salida del país, con la obligación de cumplir con 10 días de cuarentena al arribo a la Argentina, desde el test de PCR.



Además, en la declaración jurada debe declarar el domicilio en el que cumplirá con la realización de la cuarentena.



"Los argentinos al salir del país firman una declaración jurada en la que asumen la responsabilidad en caso de que existieran cambios de normas en los pasos fronterizos, así como también no exigirán ser repatriados ni responsabilizarán al Estado argentino por su situación en el extranjero", explicaron.



En esa línea, detallaron la situación de otros países del mundo, como Canadá, España y Reino Unido.



En el caso de Canadá, al arribar al país se evalúa la salud del viajero antes de que salga del puerto de entrada, y las personas deben aislarse obligatoriamente durante 14 días, aún si no tiene síntomas.



Además, todos los viajes a Canadá por razones no esenciales, como el turismo, la recreación o el entretenimiento, están actualmente prohibidos.



En España, todos los viajeros deben someterse a un control sanitario general en el primer puerto o aeropuerto al que lleguen.



Los viajeros procedentes de países de riesgo deben acreditar disponer un PCR con resultado negativo, realizado en las setenta y dos horas previas a la llegada a España.



Para ingresar o regresar al Reino Unido desde el extranjero (excepto desde Irlanda), los viajeros deben proporcionar sus detalles de contacto y de viaje, además de presentar una prueba COVID-19 negativa antes de viajar.



También, tras el arribo los viajeros deben ponerse en cuarentena y realizar pruebas adicionales de COVID-19.