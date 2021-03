Video: El verdín “es un gran problema que tenemos en toda la cuenca del río Uruguay”

El biólogo Eduardo Etchepare, investigador del CONICET, habló consobre la presencia de “verdín” en toda la cuenca del río Uruguay y recordó que son contraproducentes para los humanos y animales.Según explicó, “son organismos que vulgarmente los llaman algas, pero son bacterias que tienen millones de años en la tierra y que han sido favorables para el desarrollo de la vida, pero actualmente, a raíz de diferentes alteraciones que el hombre ha hecho en el medio ambiente, tienen crecimiento desmedidos, es decir que, en condiciones naturales, ese verdín no se da con tanta intensidad”.Tras ello, mencionó que estas cianotoxinas “tienen varios problemas que son muy contraproducentes tanto para los humanos como para los animales: pueden producir vómitos, diarrea, dolor de cabeza, fiebre, dolor abdominal, conjuntivitis, otitis y otros problemas dérmicos”.Para Etchepare, “hay cuestiones que son inadmisibles en pleno siglo XXI, como es la falta de plantas de tratamientos cloacales y el cambio de la matriz productiva. Hoy toda la ciudadanía sufre las consecuencias de algunos pocos que no quieren cambiar el paradigma productivo”.“Lamentablemente hoy tenemos que acostumbrarnos a este verdín, porque esta bacteria en particular, fija nitrógeno atmosférico, y hoy están en el fondo del lago y va a llevar mucho tiempo remediar esto”, remarcó.Consultado sobre qué debe hacerse, explicó que la principal recomendación para las personas “es tratar de no ingresar al agua” y en caso de tomar contacto, higienizar bien para eliminar los restos de las bacterias. También acotó que los organismos competentes “deben tener mediciones regulares e informar a la sociedad” sobre el estado del lago.Finalmente, Etchepare dijo que hay preocupación por los animales que pueden sufrir consecuencias producto de este verdín. “Lo que está pasando con los carpinchos nos sensibiliza pero es algo que se seguirá viendo”, acotó.