Despidieron a docente que ofreció textos homofóbicos como material de estudio

Foto: La bibliografía con consignas homofóbicas.- Crédito: La Pirámide

Causó preocupación en la comunidad de Concepción del Uruguay, la difusión de un texto con consignas homofóbicas que había sido ofrecido como material de estudio por parte de un docente de la cátedra de psicología del Colegio Don Bosco de esa localidad. Tras la difusión del caso, el director salesiano Padre Jorge Tournour confirmó que desde la institución se tomó la decisión de desvincular a dicho profesor y que se replantearán cuestiones educativas a los fines de adecuarse “a lo que la Ley de Educación Sexual Integral pide".



"El profesor reconoció su error y la equivocación en dar ese tipo de contenidos pedagógicos y aceptó el pedido de desvinculación de la cátedra", informó Tournour a La Pirámide. Y aclaró que "no alcanzó a ser un contenido dado, porque el texto estaba planteado para todo el año y eso estaba en los últimos capítulos de la materia, por lo que, no fue un tema planteado esta primera semana de clases".



Y continuó: "Me parece que esto no nos es indiferente, creo que puede ser una linda ocasión para que nosotros como colegio nos replanteemos nuestra propuesta pedagógica en este ámbito. Entiendo que el colegio a nivel académico tiene buena reputación, pero en este punto específico, nos parece que esta circunstancia nos ayuda a reconsiderarnos y replantearnos acerca de la Ley de Educación Sexual Integral, desde nuestra propia especificidad de escuela católica, pero darle una vuelta de rosca para que esto no vuelva a suceder".



"De verdad decimos que si algunas de las personas se sintieron ofendidas y discriminadas por la institución sinceramente pedimos perdón, no es el ánimo de la institución ni el mío personal ofender ni discriminar a nadie", aseguró Tournour.



finalmente, el director salesiano de la institución educativa añadió: “Hay muchos que están enojados con la institución, con los curas y con la religión católica, respeto mucho el parecer de todos los que opinan, a veces muchos lo hacen con razón porque la iglesia también ha dado motivos en algún momento y en alguna situación para el enojo, respeto el parecer de todos porque detrás de cada opinión hay historias, hay dolores, y muchas cosas más".