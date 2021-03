Pedido una niña dejó en Comisaría: "Busquen al malo que prendió fuego el bosque"

La localidad chubutense de Lago Puelo está sensible. Las heridas del incendio siguen abiertas, decenas de casas quemadas y dos personas de la región calcinadas. La conmoción es muy grande, pero los pequeños gestos de los grandes vecinos "siguen siendo el motor para seguir".En este caso, una niña de entre 5 y 7 años sacó las primeras sonrisas de la Policía de la localidad después del infierno del martes cuando el fuego estaba incontrolable. "Entró a la comisaría, yo estaba encargado de la guardia y nos dejó un claro y emocionante pedido", describió aGastón Cea, Sargento primero Policía del Chubut, al que le tocó ser protagonista directo de esta historia.Es que este viernes por la tarde la niña ingresó de la mano de su madre. Ante la pregunta de Gastón, "¿En qué te puedo ayudar?", la nena se quedó tímida y la madre habló. "Ahí la apuró a darme el cartel", recordó el Sargento, quien al principio no entendió muy bien qué estaba pasando."La verdad, me tomó de sorpresa. Nosotros estamos acostumbrados a recibir cosas malas, denuncias o situaciones violentas o particulares, y a uno le costó entender en esos segundos qué era", aseguró y releyó el dibujo: "Por favor busquen al malo que prendió fuego el bosque".En ese momento, al interpretar la situación, una pequeña sonrisa se instaló en la cara Gastón y respondió como su laboral lo indica: "Haremos todo lo posible y estamos trabajando en eso".Madre a hija agradecieron y se marcharon de la comisaría, pero la semana para este sargento y para toda la comisaría cambió. El cartel está pegado en una de las paredes de ingreso y ahora, cada oficial que entra o sale, toma ese pedido como propio."Esa noche del incendio trabajé en la ruta y vi de todo. Desde personas que se tenían que ir corriendo para estar a salvo, hasta las familias que me venía preguntar si vi a una nena o algún pariente que se perdió entre el terror del incendio", le dolió a Gastón y reconoció que este gesto, más allá de que sea un pedido puntual y real, lo emociona.Según pudo saber, la nena era de la zona de Cerro Radal, un lugar muy afectado por el fuego. "No quise seguir preguntando por miedo a que estén sensibles porque es muy probable que su casa se haya incendiado", aseguró el Sargento.Tras dos días del pedido, Gastón tiene sentimientos encontrados. "El incendio fue muy fuerte para nosotros. Estaba en planes de evacuación, era un loquero, había mucho miedo e incertidumbre. Lo tomé muy personal, es muy sensible lo que se está viviendo", expresó desde el dolor su trabajo, pero quiere recalcar que el pedido de esa niña es el de todos los vecinos. "El gesto fue muy lindo, tierno y te da energías para seguir. Acá aún tenemos problemas con el servicio y gente sin casa", añadió.Con el cartel como recordatorio y con las falencias devastadoras para la sociedad, la comisaría de Lago Pueblo no solo se emocionó por este pequeño acto, sino que "sumó fuerzas" e "irán a fondo" para dar con los responsables.