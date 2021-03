Los reclamos a Defensa al Consumidor aumentaron hasta el 60% en pandemia

El 15 de marzo es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, instituido en 1985 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) con el propósito de reafirmarlos y que puedan ser ejercidos por la población.En Argentina, la Ley Nacional N°24.240 de Defensa del Consumidor fue aprobada en octubre de 1993 y reglamentada por decreto N° 1798/94 un año más tarde. Además, los derechos del consumidor fueron incluidos en la Constitución Nacional en la reforma de 1994. En 2012 la ley recibió reformas parciales que incorporaron más derechos.“La pandemia por coronavirus generó un cambio en el perfil del consumo, porque se potenciaron las compras online no solo a empresas de Buenos Aires u otras provincias, o al exterior, por cuestiones electrónicas, sino también los propios deliveries locales. Y como toda actividad económica cuando tiene un aumento, acarrea un porcentaje de incremento de reclamos en Defensa al Consumidor”, indicó ael titular de la dirección provincial de Defensa al Consumidor, Pablo Luciano.Luciano reveló que en la repartición provincial se registró “un aumento de reclamos de entre el 50 y 60%”. “A fin de año habían ingresado más de mil reclamos al registro digital y disminuyeron los reclamos presenciales”, comentó al respecto. De acuerdo a lo que detalló, “demoras en los envíos, problemas en facturaciones, cargos o financiaciones”, fueron los principales inconvenientes de los consumidores.“El paso al aislamiento fue más rápido que el tiempo que tuvieron las empresas para adecuar las estructuras, lo que generó reclamos a los que los organismos de control, los que también nos fuimos adaptando, porque las ventas online seguirán creciendo”, explicó el funcionario.“Es que el montar una empresa de venta online es más fácil que mantener un local, con lo cual, aparecieron muchas nuevas empresas”, agregó.En la oportunidad, Luciano reveló que la telefonía móvil continúa liderando el ranking de los reclamos. “La telefonía móvil cambió nuestras formas de manejarnos en la vida cotidiana y no hay otra actividad que tenga ese impacto porque no solo tiene que ver con los diferentes servicios que comercializa cada empresa, sino con los diferentes recambios tecnológicos que se producen en las terminales, con lo cual, siempre se están generando los reclamos”, aclaró.“Financieras, tarjetas de créditos y ventas online”, le siguen en el orden de quejas.Finalmente, el funcionario anunció que, en las próximas semanas, la Dirección pasará a funcionar en su nueva sede de calle Córdoba 231.