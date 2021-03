La carta pública que personalidades de distintas extracciones enviaron al Papa

Doscientas personalidades públicas muy conocidas o relevantes de distintos ámbitos, entre ellas dirigentes políticos de diferentes extracciones partidarias, representantes del movimiento obrero y organizaciones sociales, jueces y funcionarios del Poder Judicial, religiosos de distintos credos, referentes de la educación y la cultura, empresarios y periodistas, firmaron una carta colectiva dirigida al Papa Francisco con motivo del octavo aniversario de su pontificado para hacerle llegar "la admiración y cercanía" que sienten por su obra "a favor de la humanidad, en particular de los excluidos" y su "firme defensa de la Tierra frente a la devastación que sufre".



La carta, que se difundió en las últimas horas del sábado, está dirigida al Papa en un tono muy cercano, con afecto, y al mismo tiempo le transmite que "los argentinos y argentinas lo valoran mucho", como también reconocen el "tenaz trabajo por la paz y la justicia en todo el mundo" que desplegó en los últimos ocho años.



"Querido Papa Francisco: en este octavo aniversario de tu pontificado, nosotros, argentinos y argentinas de distintos ámbitos de la vida pública, de diferentes procedencias religiosas, políticas e ideológicas, queremos manifestar nuestra admiración y cercanía por tu obra", arranca el mensaje, que luego reconoce "la voz potente y profética" de Francisco en su denuncia de "la cultura del descarte y los graves problemas de las actuales formas de vida".



"Nos unimos a tu clamor por tierra, techo, trabajo y desarrollo humano integral", continúa la carta, no muy extensa, en la que los firmantes le solicitan al Papa que visite la Argentina aunque plantean que "aceptarán la espera" y que "confían" en su determinación.



"Aunque deseamos y ansiamos tu visita, aceptamos la espera y confiamos en vos", sostienen las aproximadamente doscientas personalidades que suscribieron el documento.



"Gracias por lo que has hecho y hacés. Los que tenemos fe, rezamos por vos y los que no, te acompañamos con cariño y confianza", señala el último párrafo de la misiva.



El documento tiene entre los firmantes al gobernador Axel Kicillof, al titular de la Cámara de Diputados Sergio Massa, al jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja Máximo Kirchner, al jefe de Gabinete Santiago Cafiero con toda su familia, al gobernador chaqueño Jorge Capitanich, a la ex ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley y al senador nacional Esteban Bullrich (Juntos por el Cambio-Buenos Aires).



También suscribieron el mensaje los ministros Nicolás Trotta (Educación), Eduardo 'Wado' De Pedro (Interior), Daniel Arroyo (Desarrollo Social), Claudio Moroni (Trabajo) y Matías Lammens (Turismo); lo mismo hicieron el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; el jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo; el senador nacional Jorge Taiana y la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario.



La lista de firmantes, que incluye a voluntarios en la defensa del Medio Ambiente, trabajadores de la economía popular como cartoneros y costureros, mujeres militantes del feminismo y presos en proceso de reinserción, tiene también nombres como el diputado nacional José Luis Gioja (Frente de Todos-San Juan), el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque; la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; el jefe comunal de Tafí Viejo y titular de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Javier Noguera.



La nómina de representantes de la política, los medios, el sindicalismo, los movimientos sociales, el Poder Judicial y los cultos religiosos incluye a los intendentes Mariel Fernández (Moreno) y Lucas Ghi (Morón), los diputados Federico Fagioli (FdT-Buenos Aires), Claudia Bernazza (FdT-Buenos Aires) y Itai Hagman (FdT-Buenos Aires), la ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, Maria Migliore; la presidenta de Télam, Bernarda Llorente; el secretario general de la UTEP Esteban 'Gringo' Castro; el gremialista Hugo Moyano (Camioneros); su par Ricardo Pignanelli (Smata); el diputado nacional y dirigente de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky; y el titular de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, Sergio Sánchez, entre muchos otros nombres.



Los nombres reflejan una diversidad poco habitual en documentos de este tipo, ya que también suscriben la carta miembros del Poder Judicial como el fiscal federal Federico Delgado, la jueza de la CABA Elena Liberatori, el juez también de la Ciudad Roberto Gallardo y el juez de Cámara Contencioso de la CABA Carlos Balbín; quienes comparten el pronunciamiento con el obispo auxiliar de Buenos Aires Gustavo Carrara; el titular del Episcopado, obispo Oscar Ojea; y referentes educativas y de proyectos comunitarios como Mariela Rossi (directora del Profesorado libre de la Villa 21-24) y Delicia Ocampo Benítez (de la Fundación Isla Maciel), entre otros numerosos nombres.



Por último, en el listado figuran empresarios y periodistas como Eduardo Eurnekian, Daniel Hadad, José Urtubey, Jorge Fontevecchia, Miguel Acevedo, Eduardo Feinmann y María Laura Santillán, pero la nómina, como sucede en estos casos, es mucho más larga.