Salud recomendó evitar viajes al exterior por la aparición de nuevas cepas

El Ministerio de Salud de la Nación recomendó este sábado evitar los viajes no esenciales al exterior, ante el riesgo de propagación en el país de las nuevas cepas de Covid-19 que circulan a nivel internacional, luego de que 44 jóvenes que regresaron de un viaje de egresados a Cancún dieran positivo.Al arribo al país, deberán realizar cuarentena durante 10 días a partir de la PCR negativa, que también reviste carácter obligatorio y cumplimentar con las recomendaciones definidas por las jurisdicciones en relación al ingreso desde el exterior.En tanto, a través de la Decisión Administrativa 219/2021, publicada este sábado en el Boletín Oficia, el Gobierno redujo las frecuencias de servicios aéreos provenientes de México y Europa al 30% de la capacidad y, desde ahora, ese mismo límite regirá para los vuelos oriundos de Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y Chile.Además, se incrementó en un 10% las restricciones que ya existían para los arribos de Estados Unidos y en un 20% para los vuelos provenientes de Brasil, luego de que se confirmara que no estaba en análisis el cierre de la frontera con el vecino país."Se desalentará a los argentinos a viajar a países con alta tasa de contagios y mortalidad. Se reducirá aún más el tránsito aéreo con el exterior. Se profundizarán los controles sobre las personas que llegan desde el exterior: PCR y seguimiento del aislamiento", habían señalado las fuentes oficiales consultadas.A nivel mundial, se han identificado hasta el momento distintas variantes del coronavirus SARS-CoV-2. Tres de ellas son de particular interés, ya que ya han generado transmisión comunitaria en muchos países de distintos continentes.Estas tres variantes son B.1.1.7 (originariamente detectada en el Reino Unido), P1 (originalmente detectada en Manaos, Brasil), y la variante 501Y.V2 (originariamente detectada en Sudáfrica).El Gobierno oficializó hoy la decisión de reducir la frecuencia de los vuelos que llegan del exterior para así minimizar el contacto aéreo con países con alta circulación de nuevas cepas.