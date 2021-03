Lanzan nuevo "superbarbijo" del Conicet: diferencias con el modelo anterior

Se trata del barbijo Atom Protect N95 Plus (FFP2), que "supera en capacidad filtrante al modelo original y contiene cuatro capas de protección", informó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El tapabocas se fabrica con el apoyo de la PyMe textil Kovi, de La Matanza.



Como ocurre con el diseño original, lanzado en agosto de 2020, se compra a través de la página oficial, por una cantidad mínima de 10 unidades que valen $4.990, mil pesos más que la versión anterior, debido a su capa extra de tela.



A diferencia de la primera versión, este no es lavable, pero cuenta con ajuste nasal, y recomiendan una máxima utilización de cinco días seguidos y unas 10 horas de uso diario como máximo.



"Consideramos que estamos respondiendo a los desafíos planteados por esta pandemia haciéndonos eco de los nuevos requerimientos internacionales en lo que respecta a los elementos de protección personal", expresó el grupo desarrollador compuesto por Silvia Goyanes, Roberto Candal, Griselda Polla, Ana Maria Llois.



El barbijo está compuesto por una capa externa semi impermeabilizante que lentifica el ingreso de microgotas, una segunda capa de tela tejida de algodón poliéster con los mismos activos antivirales que el primer modelo de barbijo y un tercer filtro físico de tela no tejida con una capacidad filtrante.



El producto se encuentra certificado por Nelson Labs -un proveedor líder en pruebas de laboratorio ubicado en Estados Unidos- en un 97,1% para polvos a partir de 0,1 µm (micrómetros) y tiene una eficiencia de filtración frente a aerosoles acuosos de cloruro de sodio de 99,9%, frente al 70% del modelo anterior.



Cabe destacar, por otro lado, que el barbijo N95 PLUS obtuvo la certificación otorgada por la Comunidad Económica Europea.

A mediados del año pasado, el equipo de investigación desarrolló dos productos: uno antiviral, bactericida y fungicida y otro bactericida, para aplicar sobre telas de algodón poliéster para fabricar barbijos de uso social "Atom Protect versión 1".



Los especialistas explicaron que "estas telas están diseñadas para prevenir la dispersión de la enfermedad por parte de la persona que los usa, pero también se las emplea para proteger al usuario de salpicaduras o aerosoles de sangre o fluidos corporales", precisó el Ministerio en un comunicado.



Así, los barbijos confeccionados con estas telas, previenen la acumulación de virus, bacterias u hongos generados por la exhalación respiratoria del usuario o usuaria y la recibida desde el exterior.



"Logran, además, inactivar virus de la superficie del barbijo y disminuir la carga viral enviada o recibida del medioambiente", especifica un documento publicado en la web del Ministerio.



"A diferencia de la versión original, los barbijos N95 PLUS presentan un filtro físico adicional de tela no tejida que incrementa la capacidad filtrante frente a polvos y gotículas, acordando con las últimas indicaciones internacionales en lo que respecta a protección frente al SARS-CoV-2. Adicionalmente, presenta un dispositivo de ajuste nasal maleable para mejorar el cierre", explica el grupo de trabajo.



En el grupo de trabajo, dirigido por Silvia Goyanes, Roberto Candal, Griselda Polla y Ana María Llois, participan además investigadoras, investigadores, becarios y becarias del IFIBA- DF-UBA, IIIA-UNSAM, Agencia I+D+i y CONICET.



"Sentimos una gran satisfacción porque con este proyecto se ayudó a proteger a la población y se contribuyó a la concientización en el uso de barbijos en esta pandemia. Se ayudó también a que el sistema científico-tecnológico llegue masivamente a la sociedad", coinciden en el equipo.