Taxista se desnudó en público: Piden cederle la chapa a su hija para que trabaje

La hija de Gustavo Beatriz, el taxista que insultó y se desnudó ante una periodista en medio de una protesta, se refirió a todo lo que pasó tras ese hecho, confesó que siente mucha "vergüenza" por lo sucedido pero pidió que le permitan seguir trabajando.La joven manejaba el taxi de su padre y utilizaba la aplicación She Taxi. Desde la cámara de mujeres taxistas, remarcaron que hace dos años que se desempeñaba como conductora y “con una conducta intachable”. “Le cambió la vida de un día para el otro sin hacer nada, no nos parece justo dejarla sin trabajo”, expresaron desde el sector.Ariana reveló que pudo comunicarse por teléfono con la periodista agredida por su padre para solidarizarse. “Le pedí disculpas como mujer, no a nombre de mi padre porque no respondo por él, pero me comuniqué con ell. porque es horrible lo que hizo”, lamentó.Con respecto a la decisión del municipio de retirarle la licencia de conducir a su padre, la mujer aseguró estar “totalmente de acuerdo”, aunque insistió con que ella necesita seguir trabajando para poder mantener a su hijo.