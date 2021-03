Recomiendan que los ya vacunados contra el covid se sigan protegiendo

En el país ya hay casi 400 mil personas que completaron el esquema de dos dosis. ¿En qué les cambiará su vida estar inmunizados? Las personas vacunadas están lejos de poder hacer vida normal.



Lo primero que debe saber es que la inmunidad por la vacuna recién se alcanza cuando han pasado al menos 14 días de la segunda dosis. Por lo menos hasta ese momento, los cuidados deben ser los mismos que los de una persona no vacunada.



Muchos adultos mayores que se vacunaron ahora pretender llevar una vida normal. Florencia Cahn, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología advierte: “Les recomiendo que siga cuidándose porque estar vacunado disminuye las chances de enfermarse y desarrollar formas graves, pero ninguna vacuna tiene una eficacia del cien por ciento y no todos responden de la misma manera a la vacuna”.



Y agrega: “Quizás sí pueden volver a ver a ciertas personas y realizar determinadas actividades, pero siempre con barbijo y manteniendo distancia”.



“Las medidas de protección deben continuar. Deben evitar grandes reuniones o conglomerados de personas y evitar el contacto con personas enfermas. Y en el caso de reuniones familiares, deben ser en ambientes ventilados, con distanciamiento y pocas personas”, detalla Riera.



Los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan que los inmunizados deberían seguir tomando precauciones en espacios públicos, como usar barbijo, mantenerse a dos metros de distancia de las demás personas, como también evitar las multitudes y los espacios con mala ventilación.



Y advierten que deberían seguir postergando los viajes nacionales e internacionales. “Debe estar atento a los síntomas del Covid-19, especialmente si ha estado con alguien enfermo”, aseguran.



Además de seguras, los ensayos clínicos de las vacunas contra el coronavirus mostraron que son eficaces para evitar que las personas se enfermen o mueran por Covid-19.



Pero los científicos todavía no tienen evidencias de que las vacunas eviten que las personas se infecten con el virus (a pesar de no tener síntomas) y así contagien a otras.



Tampoco está claro si su efectividad será igual o menos para el caso de otras variantes del Sars-Cov-2 que se están expandiendo por el mundo. Por eso es importante seguir con las medidas de prevención que sí puede evitar el contagio de cualquier versión del virus.



Otro aspecto del que tampoco se sabe mucho es cuánto tiempo de protección otorgan las vacunas. Es decir, cuándo habría que aplicar un nuevo esquema de vacunación.