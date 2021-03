Rompió el auto por un pozo y plantó un árbol en el bache

? Un automovilista de Granadero Baigorria rompió el auto por un pozo y decidió plantar un árbol en plena calle Silvestre Begnis.



? “Se me ocurrió colocar un árbol para dejar en evidencia que algo hay que hacer para arreglar los baches en la ciudad”, expresó. #Rosario3 pic.twitter.com/rFoD6TVz49 — Rosario3.com (@Rosariotres) March 12, 2021

Un joven rompió el auto al pasar por un profundo bache en una de las principales calles de Granadero Baigorria, en la provincia de Santa Fe, y se le ocurrió una singular manera de protestar: plantó un árbol en el pozo. El video de su acción fue subido a las redes y tuvo una enorme repercusión.Según publicó el portal SL24, un automovilista apeló a una ingeniosa forma de reclamar tras sufrir las consecuencias de un bache inmenso en calle Silvestre Begnis, una de las principales de la localidad. De acuerdo a lo que comentó el muchacho, rompió el tren delantero y una llanta.Como forma de protesta y para advertir a otros conductores que pudieran sufrir el mismo percance, ideó un singular reclamo: plantó un arbolito en el bache que le ocasionó destrozos en su vehículo particular.“Se me ocurrió colocar un árbol para dejar en evidencia que algo hay que hacer para arreglar los baches en la ciudad. Una planta no le venía mal al pozo”, contó Juan sobre su particular reclamo en calle Silvestre Begnis, una de las principales arterias que conecta los barrios de Baigorria de oeste a este.“Lo agarré de noche y de lleno. Doblé una llanta y rompí el tren delantero”, precisó el automovilista sobre los daños que le produjo en el auto. “Si una moto lo agarra de lleno, el conductor se pegaría flor de porrazo”, comentó.Vecinos del lugar confiaron que “el arbolito estuvo hasta la noche y después un auto se lo llevó puesto”.