Uniformes no binarios y copas menstruales en una fuerza de seguridad nacional

Sobre el uniforme no binario

Entrega de copas menstruales

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) presentó el reglamento de uniformes no binario de la fuerza y entregó copas menstruales a personas gestantes que se desempeñan en Unidad Regional del Litoral. Fue durante un acto que se realizó este viernes en el Auditorio del Sindicato de Comercio de Paraná, registró“Hay una política del gobierno nacional decidida en cuanto a poder incorporar la perspectiva de género en todas las instituciones del país, y en particular, en las fuerzas de seguridad dado que se trata de organizaciones muy rígidas, tradicionales, donde el machismo ha sido la regla”, comunicó ael director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski.“Hoy atendemos a un cambio de época que nos trasciende como institución y que es importante incorporar en virtud de quienes ingresan a la fuerza son jóvenes hombres y mujeres que tienen otra mirada sobre el mundo y este tipo de cambios son demandas de nuestro propio personal”, argumentó Glinski.“El uniforme no binario surgió a demanda de un oficial que tenía una inquietud de si cambiaba de género -pasar de varón a mujer- qué pasaba si en el proceso de transformación se pintaba con rímel y que no lo hacía por temor a ser sancionado”, explicó el titular de la PSA. Y continuó: “Es que en las fuerzas de seguridad existe un reglamento que establece las formas de presentación de cada oficial según las circunstancias”.“Cambiamos el reglamento y ahora, independientemente de si sos hombre o mujer, podes utilizar el informe que tengas ganas, siempre y cuando se respeten las normas establecidas en ese uniforme prestablecido”, indicó Glinski.Asimismo, comentó que “estos reglamentos restringían el uso de tatuajes que ahora están permitidos siempre y cuando no sean ofensivos”. También dio cuenta que la nueva normativa “no establece condicionamientos para embarazadas o lactantes porque en las fuerzas de seguridad a las mujeres se les prohibía usar un uniforme regular, lo cual es ridículo”.“Desde el programa de gestión menstrual del ministerio de Seguridad de la Nación invertimos para distribuir gratuitamente la copa menstrual, el mecanismo más ecológico y económico. Y si bien no podemos obligar a nadie a que defina cuál será su método para la gestión de menstruación, para la función policial es la más practica porque una mujer que debe cumplir 12 horas de guardia en la calle no tiene los espacios higiénicos para poder cambiarse una toallita o un tampón”, argumentó al respecto.Con el objetivo de ampliar derechos, el nuevo reglamento de la PSA evita basarse en estereotipos y se centra en la operatividad de la labor policial, promoviendo el respeto por el trato digno y la identidad autopercibida de las y los integrantes de la fuerza que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación.A partir de su vigencia el personal policial podrá llevar el cabello largo recogido; lucir barba y/o bigote; utilizar cosméticos de manera discreta; lucir tatuajes, siempre que nos sean ofensivos para terceros. Los cargos y grados jerárquicos también incluirán la diversidad, y las personas gestantes y lactantes podrán utilizar, como regla general, el uniforme de oficiales entendido como un derecho adquirido, pudiendo solicitar su excepción.Según indicaron desde el organismo, la nueva normativa, "deja de basarse en géneros y estereotipos. Se centra en la operatividad de la labor policial y el respeto de la identidad autopercibida de las y los integrantes de la fuerza. Se prioriza la identidad de cada persona que integra la fuerza. Se abandona el sistema de uniformes femenino-masculino. Se brinda opciones de uniforme diverso e inclusivo y se amplían derechos".De ahora en más, todo el personal de PSA podrá "llevar el cabello largo recogido, lucir barba y/o bigote, utilizar cosméticos de manera discreta, lucir tatuajes, siempre que no sean ofensivos para terceros; y las personas gestantes y lactantes, utilizarán, como regla general, el uniforme de oficiales, no son situaciones limitantes en la carrera policial".Desde la fuerza se indicó que con los cambios, "se incluye diversidad en los cargos y grados jerárquicos, y se rompe estereotipos binarios para ampliar derechos de todas y todos".La PSA es una de las cuatro fuerzas federales que dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación. Fue la primera institución policial creada en democracia, mediante la sanción en el Congreso Nacional de la Ley 26.102 que estableció una nueva concepción de la Seguridad Aeroportuaria. Fue además la primera experiencia institucional de una policía con mando civil, es decir, con una estructura de dirección superior y administración general conducida por funcionarios especializados en seguridad pública sin estado policial.