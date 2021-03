Abandonaron a sus hijas de 2 y 4 años porque “no podían hacerse cargo”

Oficiales de la Comisaría Vecinal 9 B de la Policía de la Ciudad realizaban una recorrida por Liniers este miércoles por la noche, cuando vieron a una mujer que corría velozmente por la colectora oeste de la avenida General Paz.

Tras detener su marcha y ante las preguntas de los efectivos, la mujer respondió con evasivas y estaba visiblemente nerviosa.

A unos metros de la detención de la mujer, los efectivos vieron a dos niñas, de 2 y 4 años, que se encontraban solas en el parque de la General Paz, a la altura de la calle Ibarrola.



Según las fuentes, la mayor de las niñas contó a los policías que la mujer era su madre, y quien en ese momento dijo que no podía hacerse cargo de las pequeñas y que había decidido abandonarlas.

A los pocos minutos, apareció un hombre de 28 años y de nacionalidad boliviana, que dijo ser el padre de las menores y comentó también que no podían hacerse cargo de las niñas.



Los oficiales procedieron a contenerlas con personal policial femenino hasta que llegó la ambulancia del SAME, y trasladó a las niñas al Hospital Santojanni para la evaluación clínica.

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N 40 a cargo del fiscal Matías Michienzi, dispuso la detención de la madre y del padre.



Las fuentes comentaron que las menores se encuentran en perfecto estado del salud y permanecían en el área de pediatría del Hospital Santojanni.

Además, las fuentes agregaron que este jueves, se presentó ante la Justicia la abuela de las nenas pero hasta el momento no determinó quien quedará con la guarda.