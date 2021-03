Explotó un barril que se usaba como mesa en bar e hirió a tres personas

Tres jóvenes resultaron heridos ayer, tras la explosión de un barril que funcionaba como mesa en un bar céntrico de la ciudad de Corrientes, lo cual generó gran susto y desconcierto entre los vecinos del barrio Cambá Cuá. Los peritos de la Unidad Especial de los Bomberos de la Policía, en un informe preliminar, indicaron que el resto de combustible que tenía sería diluyente.



Por otro lado, el secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad, Juan Esteban Maldonado, anticipó que trabajarán en normativas para el uso de esos muebles y aclaró que el local ubicado en la esquina de Yrigoyen y Misiones, “contaba con todas las autorizaciones y dispositivo de emergencias médicas correspondientes”.



Tras el incidente ocurrido en el local de bebida y gastronomía, desde La Birrería publicaron un comunicado oficial donde dieron “gracias a todos los que se comunicaron con nosotros y nos dejaron su solidaridad por lo ocurrido anoche. Las tres personas afectadas se encuentran bien y es lo único que nos importa en este momento”.



Por otro lado, informaron: “De más está decir que todos los tambores ya han sido removidos y prohibidos en nuestras instalaciones”.



Hecho



A la medianoche toda la zona se vio conmovida por una estruendosa explosión a pocas cuadras de la Comisaría Primera que acudió con rapidez ante el aviso de que había personas lesionadas.



Al llegar al local llamado La Birrería advirtieron que el suceso ocurrió en la vereda del local, donde habría un tambor de hierro, de los que se usan para aceite, vacío pero lo usaban como mesa con una madera en la parte superior.



El comisario general Félix Cemborain, Jefe de Bomberos de la Policía de Corrientes señaló que las pericias preliminares dan cuenta de que tendría restos de diluyente, el conocido rebajador de pinturas. “Pudo ocurrir una tragedia”, opinó.



Añadió que “el perito observó que una de las tapas no se encontraba en su lugar. Conocemos los tanques. La tapa chica no estaba y según el propietario los tambores estaban todos tapados”, señaló ante FM Radio Dos.



En cuanto al uso de los tambores observó: “El tema de utilizar estos recipientes es que deben estar limpios. Hay que dejarlos destapados y llenarlos con agua en lo posible” y luego se refirió a otras experiencias explosivas: “Hubo muchos casos donde cortando estos recipientes se produjeron graves incidentes. Pudo ser una tragedia claramente por la forma del efecto que tomó el recipiente”.



“Si una persona se encontraba sobre el tanque claramente pudo haber presentado lesiones graves”, enfatizó Cemborain.



Por otro lado, el comisario general César Fernández, jefe de la Dirección general de Seguridad Metropolitana relató que al momento del incidente “habían clientes y tres de ellos, producto de la explosión fueron asistidos por el servicio de emergencias por lesiones”.



“Dos fueron trasladados al Hospital Escuela y una femenina fue atendida en el lugar”, señaló y añadió que “todo se encamina a que en el barril había algún contenido que no fue muy bien limpiado porque de otra forma no se pudo haber producido una explosión así”, estimó.



“Se puso en conocimiento a la fiscalía de instrucción en turno, quien impartirá las directivas necesarias”, sostuvo.



Los lesionados fueron dos hombres y una mujer, de entre 20 y 21 años.

Fuente: El Litoral de Corrientes