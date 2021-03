Covid: Reducirán desde este viernes vuelos a países donde circulan nuevas cepas

Así lo indicaron fuentes de la Casa Rosada, que precisaron que "la nueva resolución se publicará mañana", donde quedarán establecidos los países que quedarán contemplados en la medida.



En ese marco, afirmaron que "no está en análisis el cierre de la frontera con Brasil", y detallaron: "Se desalentará a los argentinos a viajar a países con alta tasa de contagios y mortalidad".



"Se reducirá aún más el tránsito aéreo con el exterior. Se profundizarán los controles sobre las personas que llegan desde el exterior: PCR y seguimiento del aislamiento", aclararon las mismas fuentes.



La medida surge luego de que el pasado lunes los ministros de Salud del país analizaron la situación epidemiológica y sanitaria interna y externa, y recomendaron "desalentar los viajes a zonas con circulación de nuevas cepas de coronavirus".



Según un comunicado oficial, durante la reunión del Consejo Federal de Salud del pasado lunes, los titulares de las cartera sanitarias provinciales "evaluaron la posibilidad de adoptar nuevas medidas en las fronteras".



Además, analizaron "la adopción de controles para los transportistas que ingresan al país y coincidieron en la necesidad de reforzar los controles de cumplimiento del aislamiento de los viajeros para mitigar el impacto de la introducción de cepas de mayor transmisibilidad".



En ese marco, "los referentes de las distintas jurisdicciones plantearon que es importante mantener los casos estabilizados dado que todas las provincias se encuentran abocadas a escalar la vacunación contra el COVID-19 en los grupos priorizados".



Fuentes del gobierno bonaerense afirmaron a Noticias Argentinas que "se está deteniendo el ritmo de caída de casos" de coronavirus, y advirtieron que es "preocupante en ésta época del año".



"Si no se logra seguir descendiendo la cantidad de casos, cuando vengan las temporadas invernales, vamos a arrancar desde un piso más alto y eso no es recomendable en términos epidemiológicos", graficaron.



El pasado martes, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, anticipó que el Gobierno nacional analizaba la posibilidad de "restringir muy fuertemente la salida de turistas al exterior".



"En el decreto que hay que cambiar el día 12 (de marzo) respecto de las medidas que se toman para afrontar la pandemia, se tomará la decisión de restringir fuertemente la salida de nuevos turistas hacia las zonas de circulación del virus", explicó Gollan durante una conferencia de prensa matutina junto al jefe de Gabinete provincial Carlos Bianco.