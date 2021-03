El flamante profesional de 13 años proyecta iniciar su propia peluquería en casa

Sociedad Se recibió de peluquero con 13 años y sueña con regalarle una ferretería al papá

Airton Araujo tiene 13 años y este miércoles recibió su diploma como barbero y peluquero profesional en Gualeguaychú. En diálogo conel flamante estilista contó que su padre fue quien le dio la oportunidad de aventurarse en el rubro y adelantó que pronto abrirá un espacio en su casa para cortar el pelo.“Empecé a cortarle a mi hermano, después fui viendo videos y me gustó... hasta que después tuve la oportunidad de estudiar con Hugo”, contó Airton en el programa“Siendo tan chico y con tantas ganas es destacable lo que hizo, porque tuvo asistencia perfecta e hizo un montón de cosas que son muy interesantes, como juntar y vender cartón para comprar sus herramientas”, remarcó.Es que el papá de Airton trabaja en un almacén y fue un amigo de este joven entusiasta el que un día le comentó que pagaban 12 pesos el kilo de cartón en una planta de reciclaje que está cerca de su casa. “Junté las cajas del almacén a las dos semanas las llevaba para venderlas. Así hacía entre 200 y 400 pesos, lo máximo fueron 600 pesos”, recordó el flamantepeluquero.“También sacaba cobre de los motores de las heladeras que se le rompieron a papá y le cambié cobre a un amigo por un corte de pelo”, contó entre risas.Con lo recaudado de la venta de materiales reciclables, Airton fue comprando lo necesario para desempeñarse en el curso. Mencionó además que, “papá y mi abuela me ayudaron un montón”.“No sabía que se estudiaba peluquería y podías llegar a ser profesional”, le confesó el adolescente a. “Mi papá me motivó un montón y me decía que esto me podía ayudar en el futuro. Me pagó el curso, me fue comprando un par de máquinas y hasta los días en los que no quería venir me día que esto el día de mañana me podía ayudar, que no faltara”, destacó.Uno de los sueños de Airton es poder regalarle una ferretería a su padre, ya que ese es uno de sus anhelos. “No tengo dudas que podrá el cumplir el sueño de su papá porque tiene un agradecimiento enorme hacia él, quien lo motivó. Y desde la academia lo vamos a seguir aconsejando para que siga creciendo dentro de la profesión porque le sobran condiciones”, ponderó Hugo, su mentor.Por lo pronto, el joven profesional contó que ya les cortó el pelo a sus compañeros de la escuela. “Y la semana que viene vamos a abrir un espacio en casa para que yo corte el pelo”, anticipó a