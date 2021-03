Cumplían 57 años de casados, fueron a vacunarse y bailaron el vals

Estos son los dias en que siento que tengo el trabajo más lindo del mundo ?#VacunaciónMayoresDe70 pic.twitter.com/47HKK19aO3 — Gabi Šimunovi? (@gabi_simunovic) March 7, 2021

El baile a la vida



José y Antonia protagonizaron una conmovedora escena en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Antes de recibir la vacuna contra el coronavirus, la pareja, que cumplía 57 años de casada, se puso a bailar un vals. Todo esto, bajo la mirada de los presentes, que quedaron maravillados por el tierno momento.Las imágenes fueron compartidas por Gabriela Simunovic, subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. “Estos son los días en que siento que tengo el trabajo más lindo del mundo”, escribió en la publicación de Twitter.En el clip se puede ver cómo la pareja, con más de cinco décadas de casada, y que forma parte del proceso de vacunación contra el Covid-19 para personas mayores de 70 años, se pone a bailar un vals previo a recibir la inmunización.“Nosotros, en los dos espacios que tenemos para vacunar, ponemos música para que la espera no sea eterna. Ellos llegaron y les comentaron a las chicas que cumplían 57 años de matrimonio. Y dijeron que el mejor regalo era poder ser vacunados. Antes de darse las dosis, les preguntamos si querían bailar. Teníamos a Nino Bravo sonando, pero pusimos el vals. Fue algo maravilloso”, manifestó Gabriela Simunovic.“Fue súper emocionante. Es muy esperanzador después de un año tan complicado para ellos. Todo el personal de salud y los presentes nos pusimos a aplaudir”, concluyó.José y Antonia contaron, con mucha emoción, cómo vivieron todo. “Nosotros llegamos y charlando, de forma casual, les contamos a las chicas que estábamos de aniversario. Ahí mismo, el personal nos dijo: «esto hay que festejarlo». Entonces Gabriela, que es conocida nuestra, y el resto de las compañeras pusieron el vals. Luego, nos contó que había grabado el video y nos preguntó si podía subirlos a las redes. De ahí explotó todo, no esperábamos la difusión que tuvo. Hasta de México nos escribieron por esto”, dijo la mujer.Por su parte, el hombre, de 78 años, se refirió al duro momento que atravesaron por la pandemia y la alegría que les genera estar finalmente inmunizados. “La verdad es que fue muy emotivo. Fue un año muy largo y feo. Al no podernos juntarnos con la familia, con los amigos y estar cuidándonos, por momentos fue complicado. Tuvimos la suerte de que lo llevamos bien, porque estamos los dos juntos. Ahora esperamos la segunda dosis para ver si bailamos otro vals, ja”, afirmó.