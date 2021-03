Operativo Retorno de Copa: llevaron el premio hasta la casa de ex jugadores

Operativo Retorno de Copa se denominó la iniciativa que tuvieron dirigentes del Club Banfield de Victoria para hacerles llegar el tan ansiado premio a ex jugadores de la institución. Es que 56 años de historia del torneo, la entidad deportiva nunca había ganado el tan ansiado título. Y este año se les dio.



En las imágenes, de izquierda a derecha, se observan a Justo Giordano (Pichon) arquero en el año 66; Mario Lencioni, quien debutó en primera en el año 56, a sus 15 años; y Rubén Zapata, ex presidente y colaborador incansable de la institución.



“Hace un año en un club de barrio, muy humilde, cuando nos ofrecieron dirigir la primera división, formamos un cuerpo técnico para volver a este club a los primero planos porque hacía 25 años que no ganaba un título y 56 que no ganaba el Torneo Copa. Tras un buen comienzo en los torneos de la Liga, debido a la pandemia, tuvimos que dejar. Y al retornar, pero sin público, logramos alcanzar el tan ansiado título que, en 56 años de historia del torneo, el club nunca había podido ganarlo", comentó a Elonce TV el entrenador de Club Banfield de Victoria, Diego Vergara.



Después de tantos años y hoy, al ser un sueño cumplido, integrantes de la subcomisión se pusieron en campaña para que quienes pasaron por el club también tengan la posibilidad de conocer la copa que tanta satisfacción le dio a la entidad deportiva. "La Subcomisión decidió poder llevarle a Copa a estos valores de la institución, los que siempre dieron todo por el club porque como nunca pudieron obtener el título, y esta vez se nos dio”, resaltó el entrenador.



“Fue muy emotivo, sobre todo por esta etapa, para ellos es una inyección anímica enorme para seguir adelante y ver a su club en lo más alto, después de todo lo que le dieron. Y si bien es un club del que no se habla mucho, nuestro objetivo es que vuelva a los primeros planos”, destacó.



Mirá la entrevista completa :