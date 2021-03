Presentaron la Liga Femenina de Los Pueblos que comienza a disputarse el domingo

Presentaron la Liga Femenina de Los Pueblos que comenzará a disputarse a partir de este domingo 14 en el Club El Fortín de Gobernador Etchevehere, en el marco de la Semana de la Mujer, supo. Las integrantes de los equipos procedentes de los clubes de los departamentos Paraná y Diamante mantuvieron un encuentro este jueves con el secretario provincial de Deportes, José Gómez, y la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira.“Es una iniciativa muy importante que deja un mensaje de participación y generación de oportunidades para las mujeres de estos pueblos que normalmente no tienen posibilidades de competencia deportiva. Por eso acompañamos fuertemente la iniciativa que surge ante la necesidad de ejercer ese derecho”, argumentó Gómez aDe la Liga Femenina de Los Pueblos de los departamentos Paraná y Diamante participan nueve clubes, cuyas integrantes de los equipos tienen de 13 a 45 años. El partido inaugural será este domingo 14 en el Club El Fortín de Gobernador Etchevehere, a partir de las 10hs.La ministra Paira celebró “la iniciativa y la posibilidad que genera la Liga de inclusión, intercambio y visibilizar derechos de la mujer en distintos espacios”. “Nuestro gobernador marcó la presencia de la perspectiva de género en la agenda pública, de promocionar los derechos de la mujer desde los distintos espacios y en las comunidades pequeñas, donde las posibilidades no son las mismas, este espacio de intercambio en la Liga será una oportunidad para visibilizar derechos y generar oportunidades de intercambio”, justificó.Rosario Gareis del Club General Urquiza de Villa Fontana valoró aque la posibilidad de lanzar la Liga es una oportunidad “única”. “Debido a que no tenemos la posibilidad de salir a competir afuera, decidimos hacerlo con los clubes chicos de los pueblos vecinos y así surgió la idea de formar esta Liga que el 14, por la Semana de la Mujer, inauguraremos”, resaltó.El gobierno provincia, a través de la secretaría de Deportes, “aportará equipamiento deportivo, pelotas para cada uno de los equipos, material de entrenamiento -indumentaria y pecheras- y el servicio de ambulancia para que cubra la jornada del evento”.