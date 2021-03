Pronóstico del tiempo: alta sensación térmica, alivio pasajero y sin lluvias

El meteorólogo Alejandro Gómez confirmó a Elonce TV que para hoy se esperan temperaturas que rondarían los 33 grados, pero la sensación térmica podría trepar hasta los 37, producto de la alta humedad.



En tal sentido, explicó que en horas de la mañana de este jueves un sistema frontal llegaba al centro de Buenos Aires y el norte de La Pampa, lo que provocaba inestabilidad en esa zona y podría extenderse hasta el sur de Córdoba y el extremo sur de Santa Fe.



Precisó que dicho sistema frontal “seguirá avanzando, por lo que probablemente entre la noche de hoy y la mañana del viernes tendremos una rotación temporaria del viento hacia el sudeste, lo que marcaría la llegada del sistema que no es fuerte”.



No obstante, aclaró que “provocaría una rotación de viento, pero no un cambio en la masa de aire que, de cara al fin de semana retornaría hacia el sur, permitiendo que el aire cálido vuelva a ganar terreno en nuestra zona”. Y resumió: “Mañana podría haber un ligero descenso de la temperatura, pero no se generarían lluvias”.



Sábado y domingo

“Esperamos en general cielo parcialmente nublado el sábado y aumento de la nubosidad el domingo, especialmente durante la noche. La inestabilidad podría llegar hasta nosotros durante el lunes y parte del martes”, anticipó el especialista.



Finalmente, Gómez no descartó que hasta fines de marzo se puedas llegar a temperaturas elevadas, superiores a los 35 grados.