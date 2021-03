Necesita tratamiento en China y continúa campaña para recolectar fondos

Verónica Martínez necesita viajar a China por un tratamiento de células madre para recuperar parte de la visión

Masterclass Zumba, evento solidario, "en beneficio de Vero"

"De un ojo, prácticamente no veo nada. A la visión del otro la estoy perdiendo de a poquito. Tengo glaucoma y uveítis. La presión ocular me va matando las células del nervio óptico. Con el tratamiento recuperaré algo de visión. Realizamos la campaña solidaria para recaudar fondos para poder viajar", contó aVerónica Martínez.Mencionó que la fecha que le dieron para el tratamiento "es el 12 de julio". Mencionó que deberá estar allá "quince días antes, internada, me harán tres implantes vía lumbar y endovenosa, lo que va a regenerar las células del nervio óptico. Tengo que pagar el tratamiento, la medicación que deberá ser por seis meses, lo pasajes, estadía".Dejó en claro que con la pandemia "se le dificultó para juntar el dinero. No pudimos realizar eventos para juntar el dinero".Pidió a la comunidad ayuda para costear los gastos.En las redes sociales,en la Escuela de Aerobismo, a las 19.Hay cupos limitados debido a la pandemia. No obstante se aclaró que se podrá participar "desde casa". Se trasmitirá por el facebook de Zumba Paraná en vivo.