Hay personas desaparecidas por los incendios forestales en el sur argentino

Además, Cabandié comentó que los incendios comenzaron de manera simultánea en siete localidades de la comarca andina."Ayer en un lapso de tres horas desde las 4:00 de la tarde hubo simultaneidad en siete localidades distintas donde se prendió fuego intencionalmente y eso afectó a la región de una manera enorme", relató el funcionario."Los especialistas indican que quien lo hizo sabía muy bien lo que hacía", indicó el funcionario, quien además anunció que va a realizar una denuncia ante la Justicia."En el día de hoy vamos a realizar una denuncia penal porque el fuego es intencional y quien lo hizo sabía bien cómo hacerlo. Tenemos 15 personas desaparecidas, porque aún no conocemos su paradero y más de 100 casas afectada por el fuego", señaló.El ministro contó que se reunieron una serie de brigadistas de distintos puntos del país: "pusimos a disposición un Hércules que estuvo reclutando brigadistas de Policía Federal, de Tucumán, de Catamarca y de Jujuy".Los 41 brigadistas de distintos lugares del país se reunirán con los 62 que ya hay en zona y quienes se encontraban trabajando en el incendio de El Bolsón, en febrero pasado.Cabandié tiene previsto volar a la provincia de Chubut y comentó que lo hará en compañía de algún otro ministro que aún no estaba definido.El ministro comentó que en el lugar trabajaban tres aviones y dos helicópteros para el combate del fuego, pero destacó que "si hay un fuego simultáneo que se prende un lapso de tres horas en siete localidades no alcanzan los recursos para combatir el fuego que tuvo una intencionalidad manifiesta como la que se hizo ayer".Y advirtió que "si seguimos con esta tasa de deforestación, en 70 años nos vamos a quedar sin bosque nativo".Horas antes de hablar oficialmente, Cabandié se había referido a los incendios en su cuenta de Twitter, y dijo que lo ocurrido en la Patagonia son "ecocidios" y que espera que la Justicia actúe rápido para encontrar a los culpables."Se está colaborando con las provincias en el combate al fuego y no vamos a bajar los brazos frente a estos ecocidios", manifestó y agregó: "Seguiremos reforzando recursos en el día de mañana y espero que la Justicia encuentre rápido a los culpables".