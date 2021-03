Harán hoy una marcha para pedir justicia por Maradona y se replicará en Paraná

Una marcha para pedir justicia por Diego Armando Maradona se realizará en la tarde de este miércoles en el Obelisco porteño y de la misma participarán las hijas del astro, Dalma y Gianinna, quienes estarán acompañadas por su madre, Claudia Villafañe.



La movilización se efectuará a las 18.00 y tuvo una rápida convocatoria, tras lo cual consiguió una difusión masiva. La misma se replicará en diversos puntos de Argentina, incluida Paraná, donde los fanáticos se convocaron para la misma hora en la Plaza 1º de Mayo.



"La condena será social. Justicia por Diego. No murió, lo mataron. Juicio y castigo a los culpables", señalan los carteles con los cuales se promocionó la movilización que se llevará a cabo tras conocerse los audios reveladores sobre el entorno de Diego y el trato que recibió en los días previos a su deceso.



"No hay una organización oficial, es una convocatoria a la que nosotros le dimos mayor visibilidad. Nos pareció una excelente fecha: 10-M, 10-Maradona, sin dudas que era el día", explicó a Télam Diego Coelho, integrante de Pueblo Maradoniano.



"Nos unimos a un pedido de justicia y convocamos a la gente para que vaya al Obelisco en paz y con barbijo. Ese es nuestro pedido, pero no depende de nosotros que sea en paz y con barbijo porque sabemos muchas veces lo que puede pasar cuando hay tanta masividad", aclaró Coelho.



Con el antecedente caótico en las calles, el día del velatorio en la Casa Rosada, fuentes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adelantaron a Télam que se evalúa la disposición de "un servicio preventivo de seguridad distinto al que se hace en todas las movilizaciones, compuesto por el seguimiento digital desde el Centro de Monitoreo más el personal apostado en las calles".



Según pudo averiguar esta agencia, al menos las barras de Boca Juniors, Racing Club, Nuevo Chicago, Almirante Brown y Arsenal tiene previsto participar de la manifestación.



También lo hará la familia directa de Diego: las hijas Dalma y Gianinna junto a su madre Claudia Villafañe, aunque sólo lo harán como respaldo al clamor popular de justicia, sin responsabilidad alguna en la organización.



"Nuestra idea no es faltarle el respeto a nadie, ni hacer quilombo para cortar las calles, ni molestar al que está laburando. Queremos ir a reclamar justicia, que el pueblo sepa que Diego no murió, lo mataron", afirmó el miembro de Pueblo Maradoniano, una agrupación que se desprendió de la Iglesia Maradoniana a finales de 2020.



Maradona falleció a los 60 años el pasado 25 de noviembre mientras cumplía una internación domiciliaria en una casa alquilada en un barrio de la localidad bonaerense de Tigre, semanas después de someterse a una operación en el cráneo por un hematoma subdural.



En la causa que investiga el presunto delito de homicidio culposo, la Justicia imputó al neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la médica coordinadora Nancy Forlini y los enfermeros Dahiana Gisella Madrid, Ricardo Almirón y Mariano Perroni (coordinador).



Las conversaciones del equipo médico de Maradona incorporadas a la investigación revelan serias irregularidades en el tratamiento de su cuadro clínico y sus adicciones.



El pedido de justicia para lograr "juicio y castigo a los culpables" se dará 48 horas después de la conformación de una junta médica para definir si en la muerte de Diego hubo mala praxis.