Incendios forestales en Río Negro y Chubut: las llamas llegaron a la zona urbana

Preocupación en el sur del país por nuevos focos de incendios que se desataron en las provincias de Chubut y Río Negro. Las llamas llegaron hasta zona urbana afectando viviendas, vehículos y provocando quemaduras en personas que tuvieron que recibir asistencia médica.



Luego de más de 40 días de trabajo, el domingo se declaró controlado el incendio forestal en Cuesta del Ternero que se inició el pasado 24 de enero. Sin embargo, este mismo 6 de marzo, las alarmas se volvieron a encender en la patagonia argentina con un nuevo foco en la zona del kilómetro 21 de la ruta provincial 6 (Río Negro) que requirió la movilización de unos 65 miembros del Servicio de Prevención de Incendios y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, además de brigadistas de Chubut y Bomberos Voluntarios de El Bolsón. El fuego arrasó con una superficie aproximada de 1.400 hectáreas. Desde el SNMF reportaron este martes que en la zona se encontraban trabajando 28 brigadistas, tres autobombas, una camioneta Traffic, tres aviones hidrantes (uno con base en El Bolsón y dos con base en Bariloche), un helicóptero con base en Bariloche y un avión observador perteneciente al organismo.



Ayer por la tarde, en la localidad Las Golondrinas, ubicada a pocos kilómetros al sur de El Bolsón, se desató un nuevo foco que obligó a que familias de la zona evacuen sus viviendas. Algunas casas y chacras fueron arrasadas. Las primeras llamas se originaron cerca de las 16 horas y se expandieron a gran velocidad a raíz de los vientos intensos y las altas temperaturas. Para las últimas horas de este martes, la preocupación se extendió a todo Lago Puelo, El Hoyo, El Maitén y Cholila, con cinco incendios de interfase que alcanzaron viviendas y vehículos.



En El Hoyo y en las afueras de Cholila y El Maitén, el fuego avanzó hacia zona urbana afectando más viviendas. En declaraciones a Radio Nacional de El Bolsón, el jefe de operaciones del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut, Jorge Bonasea, indicó que las autoridades del hospital de El Hoyo evaluaban evacuar a los pacientes a raíz de la humareda. Indicó que en esa zona fueron evacuadas unas 150 personas, y que además de casas se incendiaron varios vehículos.



Por su parte, el intendente de Lago Puelo, Agustín Sánchez, definió la situación como “catastrófica”, con incendios descontrolados. El jefe comunal afirmó no tener dudas de que el fuego se originó “por negligencia o por intencionalidad”, descartando que sea por causas naturales. En la zona además no hay electricidad porque el fuego destruyó las líneas. Se informó que personas con quemaduras tuvieron que ser atendidas en los nosocomios de Lago Puelo y El Bolsón.



Desde el medio Río Negro precisaron que el fuego avanzó tan rápido que no alcanzan los recursos humanos, ni los equipos para contener las llamas.



Desde ayer se encuentra cortado el tránsito vehicular en la Ruta 40. Solo se permite el paso de vehículos de las fuerzas de seguridad, de bomberos voluntarios y brigadistas que asisten para combatir el avance del fuego en la zona de Lago Puelo, El Hoyo y sus alrededores.



Frente a esta dramática situación, los habitantes de la Comarca Andina Paralelo 42 ruegan porque la lluvia anunciada para la madrugada de este miércoles apacigüe las llamas.



El SNMF precisó que en Chubut operaron 28 brigadistas, dos autobombas, una pick-up y un helicóptero con helibalde con base en El Bolsón. En las últimas horas, desde la provincia solicitaron ayuda al Ministerio de Seguridad de la Nación, que puso a disposición un helicóptero de Prefectura Naval para trabajar en las zonas afectadas.



El Servicio Nacional de Manejo del Fuego indicó que el 95% de los incendios forestales se producen por acción humana y señaló que, entre las primeras causas, se encuentra el uso del fuego para la preparación de áreas de pastoreo, el abandono de tierras, las fogatas y las colillas de cigarrillos mal apagadas.



Entre el 1 de enero y el 20 de febrero, alcanzaron a 40.680 las hectáreas afectadas por incendios en todo el país, según el SNMF. Entre las jurisdicciones más afectadas se ubican Río Negro (12.524 hectáreas), La Pampa (8.958), Corrientes (6.766), Buenos Aires (3.913), Neuquén (2.535) y Santa Cruz (2.006). Al día de hoy, además de Chubut y Río Negro se registran focos menores en Entre Ríos, La Pampa y Buenos Aires.



