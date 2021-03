Alumnos no comenzaron las clases en Ibicuy por falta de transporte escolar

"La improvisación del gobierno provincial para volver a clases excluye a zonas como la nuestra, que si bien tenemos una baja cantidad de casos de COVID no tenemos en condiciones las lanchas que transportan a los chicos y a los docentes a las escuelas del Delta Entrerriano", explicó el secretario general de AGMER, seccional Islas del Ibicuy, Abel Antivero.



Y agregó: "A pesar que el gobierno tuvo un año para acondicionarlas, llegamos al inicio del ciclo lectivo con presencialidad sin que tengan en cuenta el contexto del transporte escolar en nuestra zona".



Respecto a las condiciones de los vehículos explicó: "Desde el acuerdo paritario del 2012 no se invierte en el transporte escolar para las comunidades educativas del Delta Entrerriano. Se terminaron de comprar motores en 2016, hubo demoras con esto. Pero después tenemos lanchas que datan de la década del 60, funcionan pero se requiere una mayor inversión".



Por otra parte, Antivero señaló que "cada vez que se rompe una lancha, una escuela queda sin clases. Desde el Municipio vienen colaborando hace varios años pero nunca es suficiente".



"Se trata de 7 escuelas, seis escuelas primarias y una secundaria y los que quedaron sin clases hasta el momento son alrededor de 100 chicos. Son 5 lanchas las que están en buenas condiciones, 4 que se deben reparar. Tenemos una lancha en el Tigre hace dos años, la cual no se puede traer por una cuestión administrativa", reclamó.



"Vamos a tener altos índices de deserción sobre todo en el secundario, muchas familias no tienen recursos para garantizar el acceso a internet o un teléfono para que los chicos estén conectados", lamentaron desde AGMER.



"La exigencia de la Prefectura Argentina es que se coloquen 3 baterías por vehículo y una capacitación para patrón de lancha y marinero sobre comunicaciones. Esta capacitación es extensa, lo exige por primera vez e implicará la pérdida de varios meses de clases del ciclo escolar 2021", sumó a la lista de reclamos el docente. (Fuente: Reporte 2820)