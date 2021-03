Indemnizarán a una mujer por los trabajos domésticos realizados en su casa

Foto: Ilustrativa Crédito: Google

Mediante un fallo con perspectiva de género y que puede sentar jurisprudencia, un juez civil y comercial de los Tribunales provinciales de Rosario le reconoció una indemnización y compensación a una mujer por los trabajos domésticos que realizó durante los siete años de convivencia con su pareja. El fallo no es inédito pero registra pocos antecedentes en el fuero local.



La compensación que deberá acordar su ex pareja es del 25 por ciento del valor de todos los inmuebles que tiene a su nombre y que fueron adquiridos cuando convivían como pareja.



El juez que le reconoció el valor del trabajo doméstico que realizaba la mujer en la relación de pareja es el juez en lo civil y Comercial de Rosario, Marcelo Coaglia.



Al dictaminar su fallo el magistrado no solo tuvo en cuenta esto sino también que la mujer, de 32 años y que convivió 7 años con esa pareja, había colaborado económicamente para la compra de un inmueble y para las mejoras posteriores, así como para cambiar el automóvil.



En el marco de la finalización de una unión convivencial, el juez resolvió que el hombre no solamente reconozca económicamente el aporte de capital que hizo ella, sino también los quehaceres que realizaba en el hogar.



A la hora de fundamentar la sentencia, el juez se basó en un artículo del Código Civil que afirma que "tiene un fuerte valor económico" que la mujer dedique tiempo en la casa en la sociedad actual .



La pareja no tenía hijos, no estaban casados ni habían inscripto en el registro su unión convivencial pero, con material probatorio y testigos, la mujer logró demostrar la convivencia.



La Justicia determinó que el hombre debe negociar y pagarle a su pareja el 25 por ciento de todos los bienes.



"Se trata de una pareja que convive entre 7 y 8 años compartiendo un proyecto de vida en común. Con aporte de ambos adquieren un inmueble, al que le realizaron muchas mejoras, y un automóvil", relató la abogada María Belén Marzetti.



"Por razones de comodidad estos bienes fueron inscriptos con la titularidad del hombre. Pero la mujer había hecho aportes de dinero por ingresos que tenía por trabajar en el negocio familiar de sus padres, además de los quehaceres domésticos y todo lo referido a la organización del hogar. Y además le dio a su pareja la posibilidad de trabajar con tranquilidad y de que el hombre incrementara su patrimonio", destacó la joven letrada en diálogo con Telefe Rosario .



Tras fijar la compensación, ahora el demandado tiene que hacer presentar una propuesta para establecer cómo abona esa suma de dinero.



El fallo tiene perspectiva de género, sienta jurisprudencia y marca el camino para que otras mujeres se animen a reclamar una compensación económica por las tareas domésticas realizadas en el marco de una relación de pareja.



"Afortunadamente contamos con funcionarios judiciales que tienen en cuenta la perspectiva de género al momento de tomar las resoluciones", argumentó la abogada.