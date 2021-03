Entre Ríos ya recibió 90.650 vacunas: Cómo continúa el calendario de vacunación

Teniendo en cuenta las 24.750 dosis que llegaron durante el último fin de semana, Entre Ríos ya recibió en total 90.650 vacunas.Con las 65.900 dosis que ingresaron en los envíos previos (entre las cuales hay dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik V, que requieren la espera de 21 días desde la primera aplicación) se avanzó sobre los grupos definidos como priorizados. Es así que a la fechase informó al programa, deAdemás,Cabe señalar que, en la medida en que se viene avanzado con los grupos definidos como prioritarios (como el personal de salud en la primera línea de atención y los adultos mayores institucionalizados) y a que las remesas de dosis comenzaron a recibirse con mayor frecuencia en esta semana, se procedió a administrar la vacuna a nuevos grupos poblacionales.Cabe informar que, además de que todas estas tareas de inmunización, se realizan de forma concomitante (la apertura de nuevos grupos no implica que se cierren los que venían siendo inoculados), se deben tener en cuenta las particularidades de cada vacuna., y se deben prever los aspectos singulares de cada una (tales como las condiciones de refrigeración o la cantidad de dosis disponibles por cada envase, como también el tiempo que debe transcurrir entre las dos aplicaciones) al momento de delinear la estrategia de vacunación.: planificadas 25.000 personas para todo el universo (dicha cifra comprende a todo el universo: tanto el subsector público como el subsector privado y profesionales independientes; y sin discriminar su voluntad de recibir la vacuna contra el Covid-19); aplicadas al 7 de Marzo 20.157 (80.62%),: planificación 4.000, aplicadas 100%, en residencias geriátricas y gerontológicas, tanto públicas como privadas donde se inmunizó tanto a los residentes como al personal estratégico (cuidadores, cocineros).: Se inmunizó al total del grupo comprendido en hospitales monovalentes e instituciones psiquiátricas de internación de carácter privado. Fueron 250 personas las inoculadas.: planificadas 132.000 (fuente padrón electoral 2.019), aplicadas 6.874 (5.2 %). Comenzó a efectivizarse el 26 de Febrero en las primeras localidades (como Villa Paranacito, Feliciano y La Paz. Seguidamente se continuó con las ciudades de más densidad poblacional: desde el 3 de marzo en Paraná; y desde el 5 de marzo en Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y todas las ciudades de cabecera.: Planificado 10.500, considerando la totalidad de este universo (sin discriminar su voluntad de recibir la vacuna contra el Covid-19. Aplicadas el 6.19% de las dosis.Se comenzó el viernes 5 de marzo, con 250 aplicaciones. Se continuó durante la jornada del lunes 8, donde se inocularon 400 personas de las fuerzas (244 aplicaciones corresponden al personal del 911; mientras que las 156 restante corresponden a trabajadores de la Clínica Policial, la División Canes y Montada, y Bomberos Zapadores).: En principio, dentro de este universo, se prevé vacunar al personal de escuelas de enseñanza especial. Se comenzó el sábado 6 de marzo, con la aplicación de la vacuna a docentes y personal auxiliar no docente de escuelas de enseñanza especial de Paraná (se vacunó a 166 personas de este grupo). Esta semana se completaría en las distintas localidades de la provincia para luego continuar con docentes de enseñanza inicial, pública y privada, y docentes con factores de riesgo. Se estima una población de 1.700 personas dentro del grupo de docentes de educación inicial.Durante el fin de semana los equipos de Salud avanzaron en la preparación para realizar los envíos a diferentes puntos de la provincia, recepcionando, desembalando, acopiando y empaquetando para preparar los nuevos envíos y toda la logística de vacunas para docentes y policías que desde el día domingo se comenzaron a remitir a los vacunatorios de referencia.Según informaron desde el Ministerio de Salud, este martes, miércoles y jueves se vacunará a todo el universo de personas de 90 años que todavía no recibió vacunas. El jueves y viernes continúa la vacunación a mayores de 80 años.El total de personas vacunadas en la provincia de Entre Ríos es de 30.243. En tanto, el total de dosis aplicadas en la provincia entre el primer componente y segundo componente es de 41.161.