Pescó un surubí de 37 kilos y argumentó por qué no lo devolvió

Foto: Burna posó con su presa de 37 kilos.- Crédito: Radio City - Federación

Pescó un surubí de 37 kilos este domingo por la mañana en el puente del ex emplazamiento en Federación y explicó el motivo por el cual no devolvió el espécimen.



“Fue una pesca con caña y demoré 20 minutos para sacarlo”, le contó Gerardo Burna a Elonce.



El hombre de 37 años comentó que, siempre que tiene un rato libre, y como parte de su “hobby”, va a tirar la línea en la zona de la vieja Federación. “Entre las 8 y las 8.30 siempre se cortan las líneas, pero este domingo tuve suerte”, rememoró el pescador.



Burna confesó que no devolvió el gigantesco surubí, sino que lo degustó a la parrilla. “Quizá estuve mal, pero la mayoría pesca con trasmallo y no hace devolución”, argumentó el hombre al asegurar que “a los dorados más chicos sí los largo”.



“Para criticar hay muchos, y todos critican”, sentenció en relación a quienes apuntan contra los apasionados por la pesca, (Elonce)