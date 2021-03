La felicidad del niño que participó de la Villa Urquiza-Paraná: “Entrené mucho”

Un chico de 12 años por primera vez en la historia de la maratón, se animó a desafiar los 21 kilómetros que unen a través del río Villa Urquiza con Paraná, al participar de la edición de la maratón acuática que se desarrolló este sábado.sobre su edad al arribar a la meta.

Interrogado acerca de cómo se preparó, manifestó: “Entrené mucho, muy duro. No estoy cansado ni nada. Me siento bien”, expresó antes de contar que lo acompañaron su mamá y su papá.Al ser consultado sobre si estaba contento, no dudó y respondió: “Mucho”, antes de lo cual ya había dejado en claro su intención de regresar el año próximo.