Dos abuelas de más de cien años recibieron la vacuna en Villa Elisa

Juana Deymonnaz de 102 años y Siomara Treboux de 101 recibieron este jueves, en sus casas de Villa Elisa (Departamento Colón), la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, en el marco del operativo que actualmente se lleva adelante para inmunizar a mayores de 70 años en Entre Ríos.Dado que ninguna de las dos sale de sus casas, fueron inmunizadas a domicilio. Para ello, un equipo de vacunadoras del hospital San Roque María A. de Francou de Villa Elisa se acercó a las viviendas de estas entrerrianas para proceder a la vacunación. Una de las mujeres no pudo ser inscripta en el sistema de registro de manera digital porque posee libreta cívica.La directora del nosocomio, Graciela Ingold, resumió de la experiencia: “La gente está feliz, muy contenta y esperanzada por la vacuna”.Por su parte Sandra Giovenale, la jefa de Enfermería, reflejó el cálido momento vivido: “Villa Elisa es una ciudad pequeña y nos conocemos todos. Hacía tiempo que no tenía noticias de ellas, Juana y Siomara, pero ni bien la directora me dijo de vacunarlas, las recordé. En primer lugar, fuimos a la casa de Juana Deymonnaz. Juanita nos recibió muy bien a mí, otra enfermera y el chofer de la ambulancia y aceptó vacunarse para protegerse del Covid-19. Después fuimos a la casa de Siomara Treboux donde también tuvimos una experiencia muy emocionante y nos esperaban con las puertas abiertas. La contención y el cuidado familiar son fundamentales para el bienestar de las personas de edad avanzada”.