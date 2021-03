Niño con obesidad mórbida: "Queremos comprar el equipo que necesita", dijo mamá

Continúa abierta cuenta bancaria



En Cerrito, bono contribución



A continuación, los datos de la cuenta bancaria:



A causa de la enfermedad también sufre por problemas de apnea ya que"Juan Bautista tiene un diagnóstico muy extenso pero su principal problema es que padece obesidad mórbida, a causa de esto, él sufre de presión alta por lo tanto tiene afecciones en el corazón, riñón, hígado y posee las arterías tapadas, producto de su gran masa corporal", explicó su mamá,, aDijo que su hijo no puede permanecer en su casa "porque tiene obstrucción del sueño" y su familia no puede asistirlo. Con la aparatología necesaria, el chico podría volver a su casa, mencionó su mamá.Contó que el nosocomio "alquiló un equipo para Juan Bautista y con esto, nos podríamos ir a casa". La mamá del niño aseveró que su preocupación es hasta cuándo el hospital alquilará el aparato que necesita el chico. "No quiero que él siga hospitalizado, no quiero que me lo vuelvan a internar", agregó."Ha bajado muy poco de peso, él tiene problemas de presión cardíaca, entre otras cosas, debería haber bajado más por la dieta que sigue, pero no puede, es porque otra cosa más hay", comentó la mujer. Dijo que su hijo está con tratamiento con endocrinólogos. "Han hecho muchas interconsultas, lo vienen atendiendo muy bien, están continuamente realizándole estudios", acotó.Es para que la familia pueda adquirir el costoso equipamiento. "Muchos se preguntan por qué queremos juntar dinero para comprar el equipo si ya va a estar disponible para Juan Bautista desde el hospital. Quiero decir que como mamá no me importa lo que digan, a esto lo estamos pasando desde hace mucho tiempo. Queremos comprar el equipo. No creo que tenga nada de mal que queramos conseguir el propio equipo", dijo Carina Neumayer.La mamá del niño mencionó que llevan juntados "cerca de 100 mil pesos".El equipo tiene un costo, "entre 200 mil pesos y 300 mil pesos", aseveró.Este jueves, la familia consiguió "un cuidador" para estar algunas horas con Juan Bautista. "Hago lo que puedo, lo mejor que puedo, soy mamá", expresó Neumayer.La mamá del niño indicó que en Cerrito (localidad cercana al poblado en donde habita Juan Bautista y su familia) se lanzó un bono contribución. "Muchos pusieron a disposición elementos para los premios y haremos esa rifa", contó.Elonce.com.