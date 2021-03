Denuncian que una minera "aisló" a vecinos de localidad cordobesa

Viven unas 60 personas y la zona forma parte de la Reserva Hídrica y Recreativa Natural Bamba, que está a orillas del Río Suquía.



El problema inició en febrero de 2019, cuando la minera Mogote Cortado instaló un ingreso privado que dificulta el ingreso de los pobladores. Denuncian que tienen que presentar el documento de identidad y que si no son de la zona no pueden ingresar.



Es por eso que afirman que están "prácticamente aislados" de La Calera y del camino, por lo que desde hace meses llevan adelante un acampe a modo de protesta.



Los pobladores señalaron que la minera busca volar dos cerros que están en la zona, algo que de momento no fue autorizado por el Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba.



Julio César Barrionuevo, uno de los vecinos, explicó a Cadena 3 que son una comunidad dentro de la reserva hídrica natural.



Tuvimos la mala suerte de que un empresario nos bloqueara hace dos años el único camino al pueblo, poniéndonos un portón, clavos, cámaras y una guardia permanente.



"El mismo empresario llamado Roberto y Esteban Camarasa, con un socio llamado Pablo Gigli, deciden quién entra y sale al lugar, con la idea de volar dos cerros que están en la reserva, a metros del río Suquía, lo que toma el 60% de la Ciudad de Córdoba, a metros del pueblo donde está el caserío, a metros donde pasa el tren", reclamó. La respuesta del municipio El intendente de La Calera, Facundo Rufeil, señaló a Cadena 3 que solucionaron el primer problema de las familias originarias de casa Bamba, que era la colocación de una pasarela para unir al pueblo con la ruta.



"No podían pasar de un lado a otro. Con gran esfuerzo, hablando con el privado, pusimos la pasarela. Esto permite circular, porque las familias no podían con el río crecido. Quedó resuelto", afirmó.

El segundo problema, consideró Rufeil, era que tenían el portón cerrado. "También se solucionó, es un portón controlado pero pueden entrar y salir, circular".







A su vez, agregó que el compromiso de la compañía es hacer un camino público "el día de mañana".



Otro de los accesos es por las vías del tren, algo de "jurisdicción nacional". "Es privado y del otro lado tiene jurisdicción nacional, el problema era entrar por el ferrocarril y el permiso del privado, el municipio no tiene jurisdicción", añadió.



Rufeil aclaró que no se opone a la minería, parte de la historia de La Calera, pero siempre autorizada por el Ministerio, que no respondió ante la consulta de este medio. Riesgos en los incendios Durante los últimos focos ígneos que afectaron a la provincia, las llamas comprometieron a la gente de la zona y sus viviendas, por lo que tuvieron que ser evacuados.



Fernando Barrionuevo, cronista de Cadena 3, relató que, para cubrir lo que ocurría, ingresar fue "todo un protocolo" y que un guardia privado no lo permitía.



"Tuvo que ir un comisario de la zona e ingresamos en el móvil policial y no de la radio", recordó.



Los vecinos para cruzar al otro lado del río tenían una precaria pasarela que estaba inundada el día de los incendios

Por eso tuvo que intervenir personal de Bomberos y de Defensa Civil para evacuar a las familias por las vías del Tren de las Sierras.